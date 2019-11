Rage Against the Machine vor Comeback? Erste Konzerttermine kursieren

Dem Forbes-Bericht zufolge, ist nun das große Comeback geplant: Auf Twitter kursieren bereits die ersten fünf Konzerttermine. Zudem hat Musikmanager Wayne Kamemoto die Termine bereits bestätigt. Er gilt als einer Vertrauter der Band. "Rage Against the Machine" soll Headliner des bekannten "Coachella"-Festivals 2020 in Kalifornien werden. 2010 trat die Band unter anderem auf "Rock im Park" am Nürnberger Zeppelinfeld auf.

