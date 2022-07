Acht der dreizehn deutschen Urlauber auf Mallorca, die einer Brandstiftung verdächtigt werden, sind noch immer in Haft. Sie sollen so lange bleiben, bis einer von ihnen aussagt, so ein Bericht der Bildzeitung. Ein Gutachten der spanischen Polizei belastet sie unterdessen schwer.

Nun fordert zudem ein Ankläger für jeden Beschuldigten 12.000 Euro Kaution. Die "Kegelbrüder" schweigen weiterhin. Doch jetzt ist ein Foto aufgetaucht, das für ihre Freilassung sorgen könnte.

Update vom 123.07.2022: Kommen die Kegelbrüder womöglich frei?

"Sie haben wieder Grund zur Hoffnung", erklärt die Anwältin der Kegelbrüder, Maria Barbancho (31), gegenüber der "Bild". Nachdem erst ein Ankläger für jeden der Beschuldigten 12.000 Euro Kaution beantragt hatte, ist nun ein Foto aufgetaucht, das möglicherweise für die Freilassung der Kegelbrüder sorgen könnte, welche seit sieben Wochen nach dem Brand der "Why not Mallorca"-Bar noch immer in U-Haft sitzen. Das Foto zeigt eine weitere Person, die in den Brand verwickelt sein könnte. Aufgrund dessen hat die Verteidigung die Freilassung der Beschuldigten beantragt.

Auf dem Foto zu sehen: Zwei der 13 Beschuldigten sitzen auf dem Balkon des "Whala! Beach"-Hotels, von welchem sie mit einer weggeschnippten Zigarette das Dach der angrenzenden Bar angezündet haben sollen. Im Hintergrund ist allerdings eine unbekannte Person erkennbar, die auf einem weiteren Balkon steht, ein Muskelshirt trägt und lässig am Balkongeländer lehnt, so die "Bild".

Das Kuriose: Laut Informationen der Bildzeitung wurde das Foto am 20. Mai um 14.49 Uhr vom Zimmer 1204 an Freunde der Kegelbrüder nach Deutschland verschickt. Die 13 Urlauber hatten die Zimmer 1204 und 1205 bezogen. Gegen 15.20 Uhr brannte die Bar. Nach Angaben der Guardia Civil war das an die Bar angrenzende Zimmer 1202 ab 14.28 Uhr unbewohnt. Doch das Foto zeigt, dass sich zu diesem Zeitpunkt jemand dort aufhielt.

Eine Auswertung der Zimmerkarten ergab, dass jemand um 15.47 Uhr das Zimmer mit dem Balkon betreten hatte. Doch die Systemzeit des Hotels soll eine Stunde von der reale Zeit abweichen, weshalb der Fremde um 14.47 Uhr ins Zimmer gekommen sein müsste - und er das Feuer verursacht haben könnte.

Maria Barbanacho erklärte gegenüber der Bild, dass die Staatsanwältin sich für eine Freilassung der acht Kegelbrüder ausgesprochen hat: "Damit steigen unsere Chancen." Noch am Mittwoch oder am Donnerstag soll darüber entschieden werden, ob die Freilassung vom zuständigen Richter bewilligt wird.

Update vom 10.07.2022: Gutachten belastet verdächtige Kegelbrüder schwer

Für die acht Mitglieder eines Kegelclubs aus Münster, die im Verdacht stehen, einen schweren Brand auf Mallorca ausgelöst zu haben, wird es eng: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, liegt ein Gutachten der spanischen Polizei vor, das sie schwer belastet. Das neue Gutachten stützt die Theorie, dass eine vom Balkon geworfene Zigarette der Auslöser des Feuers gewesen sein könnte.

In dem Gutachten heißt es laut "Bild", der Brand sei "wahrscheinlich produziert durch den Wurf eines brennbaren, zuvor entzündeten Elements, wie es eine Zigarette oder Ähnliches sein kann". Eine andere Theorie, nämlich, dass defekte Steckdosen Brandursache waren, schließt der Bericht aus. Die Krümmung und Oxidation der Dachkonstruktion würden darauf hinweisen, dass eine "externe Entzündungsquelle" schuld sei an dem Feuer, das auf dem Schilfdach ausgebrochen war.

Was der Bericht nicht erklärt ist, ob der Brand vorsätzlich oder nur fahrlässig verursacht wurde. Auch auf den oder die Täter gibt der Bericht keine eindeutigeren Hinweise. "Die individuelle Verantwortung jedes einzelnen der Beschuldigten kann nicht bestimmt werden, da keine Indizien gefunden wurden, die einem von ihnen zuzurechnen wären", heißt es laut "Bild" in dem Gutachten weiter.

An dem Gutachten gibt es jedoch auch Zweifel: So sagte Professor Roland Goertz (52), Direktor des Feuerwehrwissenschaftlichen Instituts FSI an der Uni Wuppertal gegenüber der Bildzeitung: „Nach dem Bericht ist die Spurenlage sehr dünn und man weiß nicht, was die Zündquelle ist. Die Ermittler vermuten eine beigesteuerte Quelle wie eine weggeworfene Zigarette oder etwas Ähnliches.“ Er halte die These für "gewagt" und könne nicht verstehen, wie man einen Zusammenhang zwischen einer "unklaren Zündquelle" und den Verdächtigen herstelle, so der Experte.

Die acht Kegelbrüder bleiben unterdessen in Haft, auch wenn nicht bewiesen werden kann, wer genau die Zigarette geworfen haben soll. Um sie zu einer Aussage zu bewegen, bleiben alle in Haft. Dies ist eine Methode, die in Spanien gegen Mafia-Clans angewendet wird, wenn alle schweigen. Durch das Strafkonzept "dolo eventual" soll bewirkt werden, dass am Ende irgendeiner der acht aussagt. Alle acht werden mindestens der Verschleierung bschuldigt und bleiben daher im Gefängnis. Ein spanischer Justizexperte drückte es so gegenüber der Bildzeitung aus: „Wer seine Unschuld nicht bezeugt, der akzeptiert damit seine Schuld oder Mitschuld.“

3. Juni 2022: Acht Verdächtige bleiben in Untersuchungshaft

Vier der Verdächtigen sollen gegen Zahlung einer Kaution von jeweils 12.000 Euro frei kommen, wie die Zeitung schrieb. Ein fünfter komme ohne Kaution frei. Gegen alle 13 Beschuldigten habe der Richter aber eine Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro für eingetretene Schäden angenommen. Diese Haftung kann wirksam werden, wenn es zu einer Verurteilung aller 13 als Mittäter käme.

Die Deutschen, die laut Medien fast alle zwischen 24 und 29 Jahre alt sind, werden beschuldigt, bei einer Party auf zwei Balkonen ihrer Hotel-Zimmer brennende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer Gaststätte geworfen und auch Alkohol darauf gegossen zu haben. Das Dach aus Schilfrohr fing Feuer und beschädigte die Gaststätten und die Wohnung. Zwei Menschen, ein Mann und ein Mädchen, seien leicht verletzt worden.

Die Deutschen waren gleich nach dem Brand festgenommen worden. Nachbarn sagten, sie hätten alles genau gesehen. "Die Touristen schauten sich das Ganze von ihrem Balkon aus an. Sie fingen an, das Feuer mit ihren Handys zu filmen, grölten und lachten", wurde ein Mann von der Mallorca Zeitung zitiert. Ein anderer sagte dem Blatt: "Sie haben stundenlang in übereinanderliegenden Zimmern im 2. und 3. Stock des Hotels gefeiert. Die Musik war voll aufgedreht, sie haben Bier von einem Balkon auf den anderen und auch auf die Straße geschüttet." Auch Zigaretten hätten sie hinuntergeworfen. "Schnell stand das gesamte Dach in Flammen", hieß es. Es sei "wie eine Bombe" gewesen.

Meldung vom 25. Mai 2022: Neue Details nach mutmaßlicher Brandstiftung

Nach der Festnahme von 13 deutschen Urlaubern auf Mallorca wegen mutmaßlicher Brandstiftung, sind neue Details bekannt geworden. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, soll es sich bei den Festgenommenen um Mitglieder eines Münsterer Kegelclubs handeln. Zwar wollte die mallorquinische Polizei diese Angabe zunächst nicht bestätigten, nach "vorläufigen" Informationen der Stadt Münster sollen aber zumindest einige von ihnen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sein.

Die Deutschen werden beschuldigt, am Freitag (20. Mai 2022) bei einer Party auf dem Balkon ihres Hotels in Ballermann-Nähe Zigarettenstummel auf das Terrassendach einer Gaststätte geworfen und auch Alkohol darauf gegossen zu haben. Das Dach aus Schilfrohr fing Feuer, nach Medienberichten beschädigten die Flammen das Lokal und auch noch ein weiteres sowie eine Wohnung und das Hotel. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, es entstand nach Angaben der Wirtin ein Schaden von etwa 150.000 Euro.

Professor Roland Goertz (52), Direktor des Feuerwehrwissenschaftlichen Instituts FSI der Uni Wuppertal, sagte in einem Interview mit der Bild, dass es ihm zum momentanen Zeitpunkt zweifelhaft scheint, dass nur die Zigarettenstummel die Brandursache sein sollen. "Schilfrohr ist direkt nicht gut entzündbar, da es Kieselsäure enthält. Trotzdem ist so ein Material mit großer Oberfläche leichter entzündbar als eine Stoff-Markise. Eine genaue Brandursache kann aber nur vor Ort ermittelt werden", bezog der Experte Stellung.

Goertz gibt ebenfalls zu bedenken, dass es seit 2011 in der EU nur noch Zigaretten gebe, die mit einem speziellen Papier umhüllt seien. Damit erlösche die Glut schneller. Allerdings bestünde auch die Möglichkeit, dass die Tatverdächtigen ihre Kippen selbst gedreht haben - dann sei diese Sicherheitsmaßnahme nicht gewährleistet. "Sicher ausschließen kann man Zigaretten als Zündquelle nicht."

Restaurant-Brand auf Mallorca: Urlauber sollen Feuer gefilmt haben

Gegenüber der Mallorca Zeitung äußerte sich nun eine Bekannte der Beschuldigten. Sie sagte, die Männer seien eigentlich Nichtraucher und gab ebenfalls an, dass einige von ihnen sogar Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr seien.

Die Angaben der Bekannten passen allerdings nicht so richtig zu dem Bild, das ein mallorquinischer Nachbar des Lokals von den Ereignissen am Freitagabend zeichnet. Er gibt an, die Männer hätten stundenlang in übereinanderliegenden Hotelzimmern gefeiert, laut Musik gehört und Alkohol von den Balkonen gekippt. Das Feuer hätten die Deutschen außerdem mit ihren Handys gefilmt und dabei gelacht und gegrölt. Erst als sie das Ausmaß der Flammen erkannt hätten, seien sie von den Balkonen weg gestürzt.

Am späten Samstagabend (21. Mai 2022) berichteten die Zeitung Diario de Mallorca und andere Regionalmedien unter Berufung auf die örtliche Justiz, dass die Männer vorerst hinter Gittern bleiben werden. Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma habe für die Touristen Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution angeordnet. Ein Justizsprecher bestätigte am Sonntag (22. Mai 2022) auf Anfrage diese Informationen. Nach Einschätzung von zwei befragten Anwälten können die Verdächtigen zu einem Freiheitsentzug zwischen einem und drei Jahren verurteilt werden, wenn sie angeklagt und der fahrlässigen Brandstiftung für schuldig befunden werden. Bei Vorsatz und der Gefährdung von Menschenleben könne das Urteil auch deutlich schärfer ausfallen, hieß es.

Verdächtigen aus Deutschland droht längere Haftstrafe

Die noch am Freitagabend (20. Mai 2022) festgenommenen Deutschen sollen am Samstag bei ihrem Verhör durch den Richter von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, nicht auszusagen. Der Richter gehe von "gemeinsamer Verantwortung" aus, schrieb "Diario de Mallorca". Die Polizeieinheit "Guardia Civil" habe bereits Aufnahmen von Sicherheitskameras ausgewertet, auf denen die bisherigen Mutmaßungen und Beschuldigungen bestätigt würden, schrieb das Blatt am Montag. Ein Polizeisprecher wollte auf Anfrage nichts verraten, sagte aber, er könne auch "nichts dementieren".

Für Empörung sorgen die Aussagen von Nachbarn, die versichern, alles genau gesehen zu haben. "Die Touristen schauten sich das Ganze von ihrem Balkon aus an. Sie fingen an, das Feuer mit ihren Handys zu filmen, grölten und lachten", wurde ein Mann von der "Mallorca Zeitung" zitiert. Ein anderer sagte dem Blatt: "Sie haben stundenlang in übereinanderliegenden Zimmern im 2. und 3. Stock des Hotels gefeiert. Die Musik war voll aufgedreht, sie haben Bier von einem Balkon auf den anderen und auch auf die Straße geschüttet." Auch Zigaretten hätten sie hinuntergeworfen. "Schnell stand das gesamte Dach in Flammen", hieß es. Es sei "wie eine Bombe" gewesen.

Es herrscht viel Unverständnis. "Was geht in den Köpfen dieser jungen Leute vor?", fragte eine der Betroffenen, die deutsche Wirtin Alice. "So betrunken können die gar nicht gewesen sein, die haben ja noch versucht abzuhauen", erzählte die Kölnerin, die ihr Lokal "Why not Mallorca?" erst im Juni 2021 eröffnet hatte, vor Journalisten. Der komplette Außenbereich sei nun verwüstet.

Derzeit wird am Ballermann wieder so wild wie vor der Corona-Pandemie gefeiert. Es gelten praktisch keine Einschränkungen mehr auf der Insel. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Schlägereien und Diebstählen in der deutschen Urlauberhochburg.