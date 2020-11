Nach vier Jahren Präsidentschaft ist es nun soweit: Eine Niederlage Donald Trumps im US-Wahlkampf ist abzusehen. Sein Kontrahent Joe Biden hat in der aktuellen Stimmauszählung die Nase vorne und wird das Amt wohl übernehmen.

Donald Trump gelang es stets sehr erfolgreich von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen zu springen - so empfahl er im Kampf gegen das Coronavirus, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. Aber auch schon vor seinem Amtsantritt 2016 fiel er mit seltsamen Sprüchen auf. Wenige Menschen schafften es in den USA, so zu polarisieren. Diese Fähigkeit stellt er auch im aktuellen Wahlkampfendspurt wieder eindrucksvoll unter Beweis. Trumps turbulente Amtszeit war geprägt von Widersprüchen, Vorwürfen und höchst interessanten Einblicken in sein Privatleben. Wir haben die Besten seiner Sprüche für euch ausgegraben.

Was ist seine Meinung zum Klimawandel? Wie steht er zu Entschuldigungen? Was hat er über sich selbst zu sagen? Wie gut kennst Du den scheidenden Präsidenten Donald Trump? Finde es hier heraus!