Polizei warnt: Warum Sie die Jahreszahl 2020 auf Dokumenten immer ausschreiben sollten

Das neue Jahr 2020 erleichtert es Betrügern, Dokumente zu fälschen. Um sich abzusichern lautet der einfachste Weg: Schreiben Sie die Jahreszahl "2020" bei Datumsangaben vollständig aus - denn die abgekürzte Form lässt sich leicht verfälschen.

Kurzform von "2020" kann zu vergangenen und zukünftigen Jahren geändert werden

Waren es in den letzten Jahren noch "18" oder "19", so wäre die verkürzte Schreibform dieses Jahr demzufolge "20". Betrachtet man nun ein vollständiges Datum, so lässt sich aus der Jahreszahl "20" mit zwei zusätzlichen Ziffern jede mögliche Kombination aus den Jahren 2000 bis heute und weit darüber hinaus erstellen. Das Datum "08.01.20" kann also zum Beispiel zu "08.01.2019" , zu "08.01.2021" oder sogar "08.01.2099" verändert werden.