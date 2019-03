Flugzeugabsturz mit 157 Toten: Mitarbeiter der UN unter den Opfern - Startverbot für baugleiche Maschinen

Beim Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind nach Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Boeing 737 waren nach ersten Informationen der Airline 149 Passagiere und 8 Crew-Mitglieder. Via Twitter bestätigte die Airline, dass es keine Überlebenden gebe.

Auswärtiges Amt bestätigt 5 deutsche Opfer, darunter ein Pfarrer

Wie das Auswärtige Amt am Montag, 11.03.2019, bekannt gab, sind nach bisherigen Erkenntnissen fünf Deutsche ums Lebens gekommen. Dies teilt eine Sprecherin mit. Nach Angaben des Weltkirchenrates ist darunter auch der deutsche Pfarrer Norman Tendis.

Der 51-jährige Familienvater sei auf dem Weg zur UN-Umweltversammlung in Nairobi gewesen, erklärte der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) am Montag in Genf.Der Theologe und Umweltexperte Tendis hatte eine halbe Stelle beim ÖRK inne, in dessen Auftrag er unterwegs war. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Österreich war er Pfarrer in Kärnten. Tendis hinterlasse Frau und drei Kinder.

Mindestens 19 Mitarbeiter internationaler Organisationen unter den Opfern

Die Angehörigen der deutschen Staatsangehörigen seien benachrichtigt worden, erklärte das Auswärtige Amt am Montag in Berlin. Mindestens 19 der Reisenden des Fluges ET302 von Addis Abeba nach Nairobi waren Mitarbeiter der Vereinten Nationen oder anderer internationaler Organisationen. Nach UN-Angaben waren viele von ihnen auf dem Weg zur UN-Umweltversammlung in Nairobi.

Die Vereinten Nationen stünden unter Schock, erklärte der Generaldirektor des europäischen Sitzes der Organisation, Michael Møller, in Genf. Zu den verunglückten Passagieren zählt weiter eine junge deutsche Mitarbeiterin der Internationalen Organisation für Migration, Anne-Katrin Feigl, die einen Trainingskurs in Nairobi besuchen wollte.

Das Welternährungsprogramm (WFP) verlor nach eigenen Angaben sieben Mitarbeiter. "In unserer Trauer würdigen wir, dass diese Mitarbeiter bereit waren, weit zu reisen und Heimat und Familie zurück zulassen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen", erklärte WFP-Exekutivdirektor David Beasley. Bei dem Absturz starben Angestellte des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, der Internationalen Telekommunikationsunion, des Umweltprogramms Unep und der Weltbank.

Erste Startverbote für Boeing 737 Max 8

Auch haben die ersten Länder reagiert: China und Äthiopiens nationale Fluggesellschaft verhängten eine Startverbot für baugleiche Maschinen des Unglücksfliegers - der relativ neue Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8. "Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen", begründete Ethiopian Airlines das Startverbot.

Deutsche Airlines nutzen den Flugzeugtyp nicht

Deutsche Fluggesellschaften nutzen derzeit keine Maschinen, die baugleich mit dem abgestürzten Passagierflugzeug sind. Nach jetzigem Kenntnisstand hätten die deutschen Unternehmen keine Boeing 737 Max 8 im gewerblichen Flugbetrieb, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin.

Hersteller Boeing äußerte sich zunächst nicht näher zu dem Unglück. In einer Mitteilung auf der Website sprach Boeing den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und kündigte die Entsendung von Experten nach Äthiopien an. Diese sollten bei der Untersuchung der Unglücksursache helfen. In Äthiopien war bereits am Sonntag eine Sonderkommission von Experten der Flugsicherung, Verkehrsministerium und Fluggesellschaft gebildet worden, wie Ethiopian Airlines mitteilte.

Die Unglücksmaschine war am Sonntagmorgen nahe der Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt. Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt, meldete die Airline weiter.

Absturzursache zunächst unklar

Die Maschine befand sich den Angaben zufolge auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi. Der Funkkontakt zu der Maschine sei wenige Minuten nach dem Start am Sonntagmorgen abgebrochen, erklärte die Airline. Die Boeing stürzte demnach etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt ab.

Unter den Toten seien 32 Kenianer und 17 Äthiopier, sagte ein Airline-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Absturzursache war zunächst unklar. Die Rettungsmaßnahmen liefen noch, meldete die Airline. Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.

Ethiopian Airline gilt als zuverlässige Fluggesellschaft. Sie bietet weltweite Verbindungen, auch nach Frankfurt am Main, München, London, New York, Bangkok und Dubai.

Bisherige Abstürze bei Ethiopian Airline

Es ist allerdings nicht das erste tödliche Unglück der äthiopischen Fluggesellschaft: Am 25. Januar 2010 stürzte eine Boeing 737-800 der Airline vor der libanesischen Küste ins Mittelmeer, die 90 Insassen starben.

Im November 1996 wurde eine Maschine der Airline entführt. Sie war ebenfalls auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi. Die Entführer forderten trotz zu geringer Treibstoffmenge nach Australien geflogen zu werden. Der Kapitän entschloss sich zu einer spektakulären Notwasserung vor den Komoren, um möglichst viele Passagiere zu retten. 125 Insassen starben, rund 50 überlebten.