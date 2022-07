Es sind Aufnahmen, die schlechte Erinnerungen wachrütteln: Ein Schiff kollidiert auf offener See mit einem Eisberg. Jeder denkt da gleich an die 1912 gesunkene Titanic. Damals kamen über 1500 Menschen beim Unglück während der Jungfernfahrt ums Leben. Jetzt hat sich der Moment wiederholt: und das im Juni 2022.

Ein Passagier machte am 25. Juni die spektakulären Aufnahmen der Eisberg-Kollision. Das Kreuzfahrtschiff, auf dem er sich befand, war gerade auf offener See unterwegs. Vor der Küste Alaskas ist das Schiff dann mit Teilen eines Eisbergs zusammengestoßen. Die "Norwegian Sun" musste daraufhin nach Seattle zurückkehren.

Video zeigt dramatische Kollision: Kreuzfahrtschiff rammt Eisberg - Passagier spricht von "Titanic 2.0"

"Oh my god", so Benjamin Tallbots Reaktion, als er den Moment der Kollision mit seiner Kamera festhält. "Titanic 2.0", schiebt er dann noch hinterher. Man hört sein Entsetzen. Wie beim Untergang der Titanic vor über 110 Jahren war auch dieses Mal schlechte Sicht der Grund für den Zusammenstoß.

Jetzt, wenige Tage nach dem Vorfall, ist klar: Der Vorfall ging glimpflich aus. Das Unglück der Titanic wiederholte sich nicht, das Schiff nahm zwar Schaden am Bug, konnte aber in den Hafen von. Vergessen werden die Passagiere die Kreuzfahrt allerdings nicht.

Vorschaubild: © KameraOne/glomex