In einem Vorort von Paris ist vergangene Woche eine Kinderleiche in einem Koffer gefunden worden. Inzwischen wird gegen die 33 Jahre alte Mutter des getöteten Jungen ermittelt.

Die Leiche des zehnjährigen Kindes ist in einem Koffer in einem Schuttcontainer im Großraum Paris entdeckt worden. Der Junge wies etliche Stichverletzungen auf. Der Vater des getöteten Jungen habe am Mittwochabend (26. Januar 2022) seine Frau und das Kind als vermisst gemeldet, als er von der Arbeit nach Hause kam und beide verschwunden waren.

Blutspuren deuteten auf Verbrechen hin - Kinderleiche nahe des Hauses gefunden

Die Polizei stellte in der Wohnung in der Ortschaft Ferrières-en-Brie Blutspuren sicher, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Nachdem ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr auch über Nacht mit Hunden, Booten und Drohnen nach den Vermissten gesucht hatten, wurde der tote Junge am Donnerstagvormittag (27. Januar 2022) in dem Container rund 100 Meter von der Wohnung entfernt gefunden.

Die Leiche befand sich in einem Rollkoffer, erklärte Staatsanwältin Laureline Peyrefitte. Eine Obduktion solle die genaue Todesursache klären. Ermittelt werde wegen Totschlags. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, handelte es sich bei dem getöteten Kind um den vermissten Jungen. Die Mutter wurde nach Angaben von Angehörigen als psychisch labil beschrieben. Das Paar soll sich in einer Trennungssituation befunden haben.

Die 33-jährige Mutter wurde nach ihrer Flucht einen Tag später festgenommen - etwa 30 Kilometer von dem Wohnhaus entfernet. Sie befinde sich in Untersuchungshaft, sagte Staatsanwältin Laureline Peyrefitte am Freitag (28. Januar 2022) der dpa. Am Wochenende wurden die Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet.

Die Bürgermeisterin von Ferrières-en-Brie, Mireille Munch, sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie sei "sprachlos angesichts solch eines Dramas". Die Familie war wohl erst vor drei Wochen in die Siedlung gezogen.

red/dpa