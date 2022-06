Palma de Mallorca kämpft wieder gegen Sauftourismus

Restaurants führen Kleiderordnung ein

Besonders bei deutschen Touristen beliebte Lokale betroffen

Weite Strände, kristallklares Wasser, schroffe Bergketten und uralte Steinhäuser: Palma de Mallorca ist immer noch das Lieblingsreiseziel vieler Deutschen. Trotzdem kommen jedes Jahr scharenweise Touristen, die es lediglich in die Restaurants auf der Playa de Palma zieht, um dort aus Plastikeimern Sangria zu schlürfen und anschließend am Stand ihren Rausch auszuschlafen.

Dresscode in Restaurants am Ballermann soll Niveau heben

Die Inselbewohner und Unternehmen, die unter dem Image der Insel leiden, reicht es längst. Bereits vor der Corona-Pandemie wurden teilweise Alkohol- und FKK-Verbote eingeführt. Laut der Initiative Palma Beach, die sich um die Aufwertung der Playa de Palma auf Mallorca bemüht, sei der Sauftourismus jedoch diese Saison sogar noch schlimmer als vor der Pandemie. Seit Mai sollen besonders deutsche Touristen wieder im Minutentakt auf der Insel eintreffen.

Nun reagieren einige Restaurants mit Kleidervorschriften, um das Niveau der Insel zu steigern. Zu den Beteiligten sollen laut dem Mallorca Magazin auch einige traditionell mehrheitlich von deutschen Touristen aufgesuchte Lokalitäten gehören, wie "Bamboleo, Rutschbahn, Megapark, Showarena, Bierkönig, Las Palmeras, Oberbayern und Bolero".

Konkret heißt das: Gäste, die ohne Schuhe, in Flip-Flops, Fußball-Trikots, Badehosen, Verkleidungen oder Oberteile, die Lokale bewerben, die "den Alkoholkonsum anpreisen" sollen nicht mehr bewirtet werden. Wer zu betrunken ist oder ein Megaphone in das Restaurant mitnimmt, wird ebenfalls nicht mehr hereingelassen.

"Was wir damit versuchen zu kommunizieren ist, dass die Gäste bitte im Hotel duschen und sich umziehen sollen, bevor sie die Lokale betreten. Sie sollen nicht direkt vom Strand oder vom Trinken auf der Straße kommen", erklärte der Geschäftsführer der Initiative Palma Beach, Juan Miguel Ferrer, laut mehreren Medien. Am Tag werde man der Regelung mit einer gewissen Lockerheit begegnen, abends jedoch will man sie streng einhalten.

Laut dem Stern sei es den Wirten selbst überlassen, welche Kleidervorschriften genau eingeführt werden. Über einen QR-Code vor den Restaurants sollen sich Gäste informieren können, welche Kleiderstücke letztendlich erlaubt sind.