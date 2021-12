Omikron -Variante könnte Beginn der Endemie einläuten

Der Virologe Wolfgang Preiser von der Stellenbosch University bei Kapstadt gilt als einer der Entdecker der Omikron-Variante des Coronavirus. Im ZDF blickte der Experte nun auf die Ausbreitung des Virus in Südafrika zurück. Demnach macht die Entwicklung in dem südafrikanischen Land einerseits Hoffnung. Andererseits blickt Preiser mit Sorge auf Deutschland.

Von der Pandemie zur Endemie: Endet Corona mit Omikron?

Während in Deutschland die Omikron-Welle noch anrollt und eine Überlastung des Gesundheitssystems befürchtet wird, sei der Omikron-Höhepunkt in Südafrika bereits überschritten. "Ich bin recht zuversichtlich, dass wir das überwunden haben", so Preiser im ZDF-Morgenmagazin.

Wie ein Lauffeuer hatte sich die neue Corona-Variante im Land verbreitet - der befürchtete Kollaps des Gesundheitssystems blieb aber aus. Zwar ist Omikron laut Preiser deutlich ansteckender, aber deswegen nicht unbedingt gefährlicher. Auffällig ist laut dem Virologen, dass Omikron die Immunantwort unterwandere: Auch geimpfte und genesene Menschen hätten sich angesteckt, sie hätten aber meist deutlich leichtere Krankheitsverläufe gezeigt.

Diese Entwicklung macht Preiser Hoffnung: "Wir bewegen uns in großen Schritten in Richtung einer Endemie", so der Virologe. Ein endemisches Virus verbleibt zwar dauerhaft in der Bevölkerung und führt, häufig saisonal, zu Ausbrüchen in der Bevölkerung. Allerdings führen solche endemischen Erkrankungen seltener zu schweren Komplikationen und sind größtenteils durch leichtere Symptome gekennzeichnet. So könnte Corona in Zukunft eher einer Erkältung gleichen.

Trotz Endemie: Preiser blickt mit Sorge nach Deutschland

Dieser optimistische Blick gilt laut Preiser aber nur eingeschränkt für Deutschland. Der Grund: Die Omikron-Welle traf in Südafrika auf eine Bevölkerung, die durch vorhergehende Corona-Wellen und Impfungen bereits eine gute Grundimmunisierung besaß. Außerdem ist die Bevölkerung in Südafrika durchschnittlich jünger - Risikopatienten demnach seltener. In Deutschland hingegen, so Preiser, ist ein bedeutender Teil der Bevölkerung weder geimpft noch genesen. Unter diesem Bevölkerungsteil könnte sich Omikron rasant ausbreiten und viele Todesopfer fordern.

