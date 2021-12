Österreich beendet Lockdown am 12. Dezember

am Weiterhin unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern

in den 2G bleibt bestehen: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Nach Angaben des österreichischen Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist die Inzidenz in Österreich gesunken. Am Donnerstag (09. Dezember 2021) liegt der Wert bei 472. Wie geplant beendet Österreich am 12. Dezember 2021 den vierten allgemeinen Lockdown - für Geimpfte und Genesene. Weiterhin gelten allerdings in den Bundesländern verschiedene Maßnahmen und Corona-Regelungen. Urlauber sollten sich vorab informieren, was wo gilt.

Österreich beendet Lockdown - für Geimpfte und Genesene

Nachdem in Österreich die Coronazahlen stark gestiegen waren, ist nun Besserung in Sicht. Der Lockdown soll planmäßig am 12. Dezember 2021 beendet werden. Das ist auch ein gutes Zeichen für den Tourismus und für Urlauber. Handel, Kultur- und Sporteinrichtungen und auch Beherbergungsbetriebe dürfen wieder öffnen. Eine Sperrstunde gilt allerdings ab 23 Uhr, was bedeutet, dass lange Abende beim Après-Ski oder in Restaurants nicht zustande kommen werden. In geschlossenen Räumen gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Die Lockerungen gelten allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte befinden sich weiterhin in einer Art Lockdown. In den nächsten Tagen soll geprüft werden, wie viele Menschen geimpft sind. Ungeimpfte hätten es selbst in der Hand, sich aus dem Lockdown zu befreien, wie tagesschau.de über die Lage in Österreich berichtet.

Geimpfte und Genesene haben es also derzeit wesentlich leichter. Allerdings bleibt die Zweitimpfung nur 270 Tage lang gültig, eine Einmal-Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson wird nur noch bis zum 03. Januar 2022 anerkannt. Der 2G-Nachweis wird kontrolliert. So weit, so klar. Doch in den Bundesländern gelten überdies noch eigene Regelungen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Corona-Regelungen in den Bundesländern: Was Urlauber wissen müssen

Da die Corona-Situation je nach Bundesland in Österreich unterschiedlich ist, greifen auch unterschiedliche Maßnahmen und Corona-Regeln.

Wien: Hier dürfen ab 12. Dezember nur Handel, Kultur- und Sporteinrichtungen öffnen. Erst ab dem 20. Dezember können auch Gastronomie und Beherbergungsbetriebe öffnen.

Oberösterreich: Hier wird der Lockdown erst am 17. Dezember beendet.

Salzburg, Niederösterreich, Steiermark: Bis zum 17. Dezember darf hier vorerst nur der Handel öffnen.

Tirol, Vorarlberg, Burgenland: Hier gelten nur die Mindeststandards.

Kärnten: Aktuell werden hier noch Gespräche über weitere Maßnahmen geführt.

Österreichweit gilt, dass große Theater und Kinos wieder Gäste, die geimpft und genesen sind, einlassen dürfen, unter der Voraussetzung, dass es genügend zugewiesene Plätze gibt.