Hochwasser in Venedig: Rekord-Wasserpegel fordert Tote

Venedig wird aktuell von schwerem Hochwasser heimgesucht. Laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur sollen bereits mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Auf der Insel Pellestrina, südlich der Stadt, starb ein 78-Jähriger an einem elektirschen Schlag, als er versuchte, die Entwässerungspumpe in seinem überfluteten Haus wieder in Gang zu bringen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet von einem weiteren toten Bewohner, der in seinem Haus gefunden wurde. Eine natürliche Todesursache werde in dem Fall nicht ausgeschlossen.s

Venedig: Hochwasser sorgt für Notstand

Am Mittwoch (13. November 2019) hat Bürgermeister Luigi Brugnaro den Notstand ausrufen. Um kurz vor Mitternacht war das Wasser auf 187 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel gestiegen - begünstigt durch starken Wind. Das sei der höchste Wert seit der verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966, als 194 Zentimeter erreicht wurden, teilte die Gemeinde mit.