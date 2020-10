Nizza vor 21 Minuten

Attentat

Zwei Menschen sterben bei Messerattacke in Kirche - erneuter Terroranschlag in Frankreich?

In einer Kirche in Frankreich wurden mindestens zwei Menschen bei einem Messerangriff getötet, ein weiterer wurde schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger sitzt bereit in Haft.