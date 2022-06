New York vor 43 Minuten

Ermittlungen

20-Jährige beim Kinderwagen-Schieben erschossen: Unbekannter schießt junger Frau in den Kopf

Zu einer besonders tragischen Tat, kam es in New York am Mittwoch (29.06.2022): Eine junge Mutter ist dort beim Kinderwagen-Schieben erschossen worden. Ein Unbekannter schoss der 20-Jährigen in den Kopf und flüchtete dann.