Neues Toilettendesign: Unbequemer Sitz soll zu lange Arbeitspausen verhindern

Lange Arbeitspausen auf der Toilette könnten in Zukunft der Vergangenheit angehören. Ein Start-Up-Unternehmen aus Stafford (England) hat dafür einen neuen Toilettensitz entwickelt. Die "StadardToilet" soll durch seine nach geneigte Ausrichtung die Zeit auf dem stillen Örtchen verkürzen. So soll vor allem wertvolle Arbeitszeit durch ausgedehnte Toilettenpausen eingespart werden.

Industrie und Handel mit riesen Verlusten durch lange Arbeitspausen - Smartphone-Nutzung bei Toilettengang

Wie auf der Homepage des Unternehmens StandardToilet.net berichtet wird, gehen Industrie und Handel schätzungsweise vier Milliarden Pfund (etwa 4,71 Milliarden Euro) durch zu lange Arbeitspausen verloren - und das allein in Großbritannien. Das Start-Up will dem mit seiner neuen Idee ein Stück weit entgegen wirken und die Effektivität der Arbeitskräfte erhöhen. Die Firma geht außerdem davon aus, dass viele Arbeitnehmer die Klopausen am Arbeitsplatz in der heutigen Zeit zur Beschäftigung mit dem Smartphone nutzen - um dort ihren Social Media Aktivitäten nachzugehen.