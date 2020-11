Handy-Blitzer : Neues Gerät in der Niederlande

: Neues Gerät in der Niederlande Entscheidend ist der Standort des Geräts

Wer erwischt wird, muss ein hohes Bußgeld zahlen

Wann folgt Deutschland?

Schnell eine Nachricht geschrieben, kurz das Ergebnis in der Sport-App nachgelesen oder einfach nur auf das Navi geschaut: Dass die Handy-Nutzung am Steuer verboten ist, das wissen wir alle - trotzdem nehmen viele das Smartphone während der Fahrt zu oft in die Hand. Das hat oft Folgen: Laut Unfallstatistiken kann mittlerweile jeder zehnte schwere Unfall in Deutschland auf die Benutzung des Smartphones zurückgeführt werden. Auch Tote sind das keine Seltenheit. Daran will jetzt die Niederlande etwas ändern - mit einem Handy-Blitzer.

Handy-Blitzer: Neues Gerät auf niederländischer Autobahn im Einsatz

Das Pilotprojekt startet am 23. November auf der A28, der Autobahn von Utrecht nach Groningen. Sie gilt als die wichtigste Nord-West-Verbindung des Landes. Auf einem 23 Kilometer langen Teilstück zwischen Utrecht und Amersfoort will die niederländische Polizei jetzt den "Handy-Blitzer" testen. Eine einjährige Versuchsphase geht damit zu Ende - jetzt soll die Technik erstmals im Alltag eingesetzt werden. In Deutschland hatte die Entscheidung eines beliebten Radiosenders zu einer breiten Diskussion über Blitzer-Meldungen geführt: Sie haben die Meldung über Radarkontrollen aus dem Programm geschmissen.

Wie der Westdeutschem Rundfunk berichtet, ermöglicht ein Algorithmus das Ermitteln von Verkehrsteilnehmern, deren Hände sich verdächtig bewege. Die Künstliche Intelligenz soll als zukünftig alle Fahrer festhalten, die vermutlich das Handy am Steuer benutzen. Laut ADAC kann die Technik auch Tablets oder Navigationsgeräte erkennen.

Da zum Beispiel auch Kaffeebecher von der Kamera erfasst werden könnten, werden verdächtige Bilder abschließend von der Polizei gesichtet und kontrolliert. Das entscheidende bei dem neuen Handy-Blitzer ist die Position der Geräte: Sie stehen auf Autobahnbrücken und filmen fast senkrecht durch die Frontscheibe in das Cockpit der Autos.

Handy-Blitzer auch in Deutschland? Das verhindert sie aktuell

In Deutschland wäre der Einsatz solcher Blitzer aktuell sinnlos: Um hierzulande ein Bußgeld wegen eines Blitzer-Fotos zu bekommen, muss man als Fahrer des Autos eindeutig identifizierbar sein. Dass das zutrifft, muss man überhaupt zu sehen sein. Testaufnahmen im oben eingebundenen Video aus den Niederlanden zeigen aber, dass der Fahrer nicht zu sehen ist. Nur die Nutzung des Geräts kann mit dem Foto eindeutig nachgewiesen werden.

Laut bussgeldkatalog.org funktionieren diese Blitzer in der Niederlande, weil dort die Halterhaftung bei Verstößen gilt. Das heißt, das Nummernschild wird erfasst, ein Vorstoß registriert und dann automatisch der Besitzer des Autos zur Kasse gebeten. Bei uns aber gilt die Fahrerhaftung. Deswegen muss bei uns der Fahrer eindeutig erkennbar sein. In der Niederlande kostet ein "Foto" des neuen Handy-Blitzers übrigens bis zu 240 Euro.