Lambda-Variante : Vor allem in Südamerika verbreitet sich die Mutante rasant

: Vor allem in Südamerika verbreitet sich die Mutante rasant Die Coronavirus-Mutation wurde jetzt erstmals in Europa nachgewiesen

wurde jetzt erstmals in Europa nachgewiesen Wird sich die Lambda-Variante jetzt verbreiten?

Bisher war die Coronavirus-Variante Lambda vor allem in Südamerika aufgetreten, bereits Mitte Juni hat die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Mutante auf die Liste der "Varianten unter Beobachtung" aufgenommen. Aufgrund ihrer Mutationen könnte die Virus-Variante möglicherweise ansteckender sein oder vom menschlichen Immunsystem schlech­ter bekämpft werden, teilte die Behörde mit. In Deutschland befindet sich die Mutation bisher nicht auf der Liste der beobachteten Varianten. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Virus-Mutation des Robert-Koch-Instituts hervor.

Coronavirus-Mutation: Lambda-Variante in Europa angekommen

Jetzt soll die Lambda-Variante spanischen und deutschen Medienberichten zufolge einen Corona-Ausbruch mit 80 Infektionen in Kantabrien an der Nordküste Spaniens verursacht haben. Damit wäre die Variante in Europa angekommen. Und das, wo sich gerade bereits die Delta-Variante weiter ausbreitet. Medizinern bereitet vor allem die Geschwindigkeit Sorgen, mit der sich die Lambda-Variante ausbreitet.

In Peru wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Corona-Fälle "Lambda" zugeordnet. Weltweit wurde die Lambda-Variante bereits in 24 Ländern nachgewiesen.

WHO-Experte: Es fehlen belastbare Studien

Ob die Lambda-Variante tatsächlich gefährlicher ist, als Alpha, Delta oder Gamma ist jedoch noch nicht klar. Laut WHO-Gesundheitsexperten gibt es keine ausreichenden Studienergebnisse um das mit Sicherheit abschätzen zu können.

Eine gute Nachricht gibt es jedenfalls: Eine neue US-Studie macht Hoffnung, was die Corona-Impfung betrifft. Die könnte laut Studienergebnissen bei der Lambda-Variante nämlich genauso gut wirken, wie bei Alpha. Allzu viele gesicherte Ergebnisse zur neuen Mutation gibt es also noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Variante jetzt auch in Europa weiter verbreiten wird.