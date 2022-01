Erst Mitte Januar wurde Österreich erneut zum Hochrisikogebiet erklärt – nun hat die österreichische Regierung beschlossen, die geltenden Corona-Maßnahmen wieder zu lockern. Die neuen Regeln dürften auch deutschen Touristen zugutekommen.

Stufenweise sollen die Lockerungen in der Gastronomie, im Handel und im Tourismus eingeführt werden, am 5. Januar geht es damit los. Dann soll zunächst die 22-Uhr-Sperrstunde entfallen, sodass Restaurants und Kneipen wieder bis Mitternacht öffnen dürfen.

Eine weitere große Änderung tritt Mitte Februar ein, wenn die 2G-Pflicht zunächst im Handel und eine Woche später in der Gastronomie und im Tourismus-Bereich abgeschafft wird. Für Gäste bedeutet das: Auch wer nicht geimpft und/oder nicht genesen ist, darf wieder Gastwirtschaften und Co. besuchen. Voraussetzung dafür ist aber ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test und das Tragen einer FFP2-Maske.

Österreichs Regierung wolle der Bevölkerung dank der Lockerungen wieder „Perspektiven bieten“, wie Bundeskanzler Karl Nehammer erklärte. Laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein seien die Intensivstationen der Kliniken trotz der Omikron-Variante nicht überbelastet.

Für Anfang Februar ist in Österreich zudem die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht geplant, die für alle Bürger*innen ab 18 Jahren gilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Österreich derzeit 2602,8 und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der deutschlandweite Inzidenzwert, der aktuell bei 1073 liegt (Stand vom 29. Januar 2022).

Auch interessant: Söder fordert neues Corona-Warnsystem für ganz Deutschland - und erntet sofort Kritik

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.