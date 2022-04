Los Angeles vor 30 Minuten

Ohrfeigen-Eklat

Nach Ohrfeige-Skandal: Will Smith für zehn Jahre von Oscar-Galas ausgeschlossen

Der Schauspieler Will Smith ist nach seiner Ohrfeige an Chris Rock für zehn Jahre für alle Oscar-Galas gesperrt. Dies gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Freitagabend (08.04.2022) bekannt.