Nach 15 Jahren gefunden: Frau in Spanien lag jahrelang tot in ihrer Wohnung

Polizeibeamte haben in Spanien die mumifizierte Leiche einer älteren Frau entdeckt. Nach amtlicher Schätzung lag sie bereits seit rund 15 Jahren tot in ihrer Wohnung. Der tragische Fund sei am Dienstag im Madrider Stadtviertel Ciudad Lineal gemacht worden, teilten die Behörden der Hauptstadt am Freitag mit.

Verwandte der Toten hat Polizei benachrichtigt - Leichenfund nach 15 Jahren

Eine Nichte der Toten habe die Polizei benachrichtigt, hieß es. Daraufhin hätten Beamte und Feuerwehrmänner die Wohnungstür aufgebrochen und im Badezimmer die Leiche entdeckt. Die Frau namens Isabel sei den Erkenntnissen zufolge vor rund 15 Jahren im Alter von 78 Jahren gestorben, hieß es von der Polizei.