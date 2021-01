Sunderland vor 38 Minuten

Herzensangelegenheit

Nach 100 Jahren: Liebesbriefe aus Erstem Weltkrieg kommen bei Familie an

Im Ersten Weltkrieg schrieb George Fortune seiner Frau Mary Liebesbriefe - doch diese kamen nie an und er fiel als Soldat. Nach 100 Jahren erhielt nun Mary's Urenkel die Liebesbriefe. Sie wurden in einem Second-Hand-Shop in einer alten Kommode gefunden.