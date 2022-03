Mysteriöser Vorfall im Süden England - Straße völlig zerstört: Fast senkrecht steht eine Seite einer Landstraße in die Luft. Hier fährt niemand mehr. Videoaufnahmen zeigen das Ergebnis eines mysteriösen Vorfalls in der Nähe von Lyneham, einem Dorf in der Nähe der Stadt Swindon. Auch die Daily Mail berichtet über den mysteriösen Vorfall.

Mitte Februar geriet der Untergrund in Bewegung. Die Schäden sind enorm, tiefe Risse und senkrecht stehende Asphaltteile machen eine schnelle Reparatur unmöglich. Die Kosten für eine Sanierung werden auf eine Million Pfund geschätzt.

Mysteriöser Vorfall auf Landstraße: Asphalt ragt senkrecht in die Höhe - Straße eigentlich unbefahrbar

Bevor allerdings mit einer Reparatur begonnen werden kann, muss erst die Ursache für diesen mysteriösen Vorfall gefunden werden. - nicht, dass sich der später wiederholt. Der Grund ist aktuell noch unklar. Viele Autofahrer sind laut Polizei aber offenkundig recht unbeeindruckt ob der großen Schäden an der Straße: Trotz Sperrung befahren sie die Landstraße weiterhin.

Die spektakulären Bilder der völlig zerstörten Landstraße siehst du oben im Video von KameraOne, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © KameraOne/glomex