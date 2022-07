Es klingt wie aus einem Horror-Film, ist aber Realität. Eine Möwe entführte am Montag (18. Juli 2022) einen Welpen. Wie die italienische Zeitung "L'Unione Sarda" berichtet, stürzte sich die Möwe auf den kleinen Hund und "entführte" ihn. Bislang fehlt jede Spur von dem Tier.

Einem Bericht von "RTL" zufolge, war eine deutsche Touristin mit ihrem Zwergpinscher-Welpen in einem öffentlichen Park in Neapel unterwegs. Die Frau ließ ihren Welpen von der Leine, weil es in dem Park einen kleinen Bereich gibt, in dem Hunde frei herumlaufen dürfen. Dann passierte das Unglaubliche.

Möwe schnappt sich Welpen und entführt ihn

Die Möwe kam dann offenbar im Sturzflug angeflogen, schnappte sich den kleinen Welpen im Schnabel und flog davon. Ein Mitarbeiter der neapolitanischen Gemeinde bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von "RTL". Zuvor bestätigte er die Hunde-Entführung durch eine Möwe auch der italienischen Zeitung. Eine Bekannte von ihm sei dabei gewesen, als die Möwen-Attacke passierte.

Neben ihr gebe es aber noch etliche weitere Augenzeugen, so Carlo Restaino weiter. "Es waren viele Menschen in dem Park, als die Möwe sich den kleinen Hund schnappte. Sie haben es alle mit angesehen. Es passierte total schnell. Die Touristin war verzweifelt", zitiert ihn "RTL".

Leider könne niemand sagen, wohin die Möwe mit dem Welpen geflogen sei. Bislang gibt es Hinweise, was anschließend mit dem Tier passiert ist.