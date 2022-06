Kurioser Vorfall in England - Junge verrichtet Geschäft in Klo im Baumarkt: "Wir wollten nur eine Wäscheleine kaufen", schreibt Mutter Caroline in einem Facebook-Post. Mit dabei sind Bilder des kuriosen Vorfalls, der sich vor kurzem in einem englischen Baumarkt ereignet haben soll.

Wie Bild berichtet, habe der vierjährige Jacob sein großes Geschäft in eine Show-Toilette im Baumarkt verrichtet. Seine Mutter Caroline berichtete über den Vorfall. Sie drehte sich um und "schon saß J. auf einer der Toiletten. Ich rannte hin, um ihm zu sagen, dass er darunter soll, aber es war zu spät“, zitiert die Bild aus dem Post der Frau.

Ins Show-Klo: Junge (4) macht großes Geschäft im englischen Baumarkt

Die junge Familie war in einem B&O-Baumarkt im englischen Glastonbury unterwegs, als die Eltern mit ihren drei Kindern durch die Sanitärabteilung marschierten. Dort ließen sie Jacob (4) kurz aus den Augen - und das war offenbar der Fehler.

Mutter Caroline konnte dann nur noch eines tun: Sie rannte zum Auto und holte Feuchttücher. Damit musste sie dann ihren Sohn sauber machen und anschließend ihr Mann den Unrat aus dem Klo beseitigen.

Später erzählten die Eltern ihre Geschichte im britischen Frühstücksfernsehen. "Zuerst war uns das hochnotpeinlich, aber dann fanden wir es lustiger und lustiger“, zitiert die Bild beide. Auch der Baumarkt scheint den Vorfall eher mit Humor zunehmen. Denn: Laut Bild gab es vom Besitzer keinen Ärger.

Passend zum Thema: