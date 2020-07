Kommt Covid-19 aus Europa? Forscher zweifelt an Coronavirus-Ursprung in China

Zum neuartigen Coronavirus werden täglich neue Erkenntnisse geteilt, denn das Wissen über den Erreger steckt noch in den Kinderschuhen. Forscher aus der ganzen Welt sind daran beteiligt, auch der Experte Thomas Jefferson, Dozent für Evidenzbasierte Medizin in Oxford. Er zweifelt daran, dass der Erreger wirklich aus China stammt, wie euronews berichtet.

In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" erklärte er, dass sich die Anzeichen häufen, dass das Virus schon vor dem Ausbruch in China auf der ganzen Welt existiert haben könnte. Die Bedingungen für den Ausbruch wären nur jetzt am günstigsten gewesen. Das würde bedeuten: China war nicht der Ursprung, sondern nur der Ort des ersten Ausbruchs.

Spuren des Erregers bereits 2019 gefunden? Abwasserproben liefern wichtigen Hinweis

Der Forscher bezieht sich dabei auf Ergebnisse einer Studie spanischer Virologen. Die Universität Barcelona veröffentlichte vergangene Woche erste Ergebnisse, wonach Spuren von SARS-CoV-2 bereits im März 2019 in Abwasserproben der Stadt gesammelt wurden. Auch Wissenschaftler aus Italien gaben an, Mitte Dezember bereits Spuren des Erregers in Abwasserproben gefunden zu haben.

Außerdem hat der Forscher eine Theorie zum explosiven Ausbruch von Corona-Infektionen in Schlachthöfen. Er glaubt, dass sich das Virus über die Kanalisation und öffentliche Toiletten verbreiten kann. Laut Jefferson könnte dies auch die Ursache für die Verbreitung in den Schlachthöfen sein. Für eine solch enorme Verbreitung könne die Übertragung über Atemwege nicht der einzige Grund sein.

Zudem nennt er die kalten Temperaturen, unter denen die Mitarbeiter in den Schlachtbetrieben arbeiten müssen. Jefferson nimmt an, dass Temperaturen um vier Grad Celsius in Schlachtbetrieben ebenfalls dazu beitragen können. Er hält es daher für notwendig, Schlachthöfe und Abwasseranlagen zu untersuchen. So kann man die Ausbreitung und den Virus besser verstehen: "Irgendetwas entzündet sie, vielleicht Menschenansammlungen oder Umweltbedingungen, und danach sollten wir suchen."

Neben der Frage nach der Ausbreitung des Virus, ist die Frage ob man nach einer Covid-19-Infektion immun ist, genauso relevant. Die Meinungen der Wissenschaftler gehen auseinander. Alles Wichtige dazu finden Sie hier.