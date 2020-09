Die Pest - oder auch "schwarzer Tod" genannt - gilt in Europa als ausgerottet. Im 14. Jahrhundert sah das noch anders aus: damals starben Millionen von Menschen an der Infektionskrankheit. Ausgelöst wird die Pest durch das Bakterium Yersinia pestis. Übertragen wird sie durch Bisse von Flöhen, die sich auf infizierten Nagetieren - meist Ratten - befinden.

In der südwestchinesischen Provinz Yunnan wurden zuletzt Untersuchungen durchgeführt, da dort der Erreger bei Ratten festgestellt worden war. Wie die "Daily Mail" berichtet, ist in der Provinz nun auch ein Kind an der Pest erkrankt. Der dreijährige Junge wurde daraufhin von den Behörden in Quarantäne geschickt, um die Ausbreitung der Pest zu vermeiden.

Kind an Pest erkrankt: Zuvor Erreger bei Ratten festgestellt

Laut dem Bericht habe der Junge nur leichte Symptome und sein Zustand sei stabil. Infizierte können heutzutage auch mit Medikamenten behandelt werden, um zu genesen. Ebenso gibt es einen Impfstoff gegen den "schwarzen Tod".