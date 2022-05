Auf dem Roten Platz ist alles bereit für die große Militärparade zum 77. Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Nazi-Deutschland und Diktator Adolf Hitler. Am 9. Mai werden im Herzen Moskaus 11.000 Soldaten aufmarschieren, Panzer übers Kopfsteinpflaster donnern und Raketensysteme präsentiert. Und Putin geht noch einen Schritt weiter: Sein berüchtigtes "Weltuntergangsflugzeug" wird über die Menge fliegen - und dort Siegesgewissheit verbreiten, im Westen hingegen die Angst vor einer atomaren Eskalation des Ukraine-Konflikts.

Über Putins wahre Intentionen kann man indes nur spekulieren. Was wird am 9. Mai passieren? Wir haben vier Szenarien für den 9. Mai in unserem separaten Artikel für dich zusammengestellt: Generalmobilmachung, weitere Eskalation, Propaganda-Sieg - was plant Putin wirklich? Klar ist: Der Kreml-Chef wird Stärke demonstrieren.

Das "Weltuntergangsflugzeug": Wozu dient es im Falle eines Atomkriegs?

Am Himmel über dem Roten Platz sollen acht russische Kampfflugzeuge den Buchstaben «Z» formen, das Symbol für die «militärische Spezial-Operation». In Moskau werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums die in der Ukraine eingesetzten Iskander-Raketen zu sehen sein. Gezeigt werden auch Kampfpanzer wie der modernste Typ T-14, die Luftabwehrsysteme S-400, Buk-M3 und Tor-M2, Kampfroboter vom Typ Uran-9 und mit Atomsprengköpfen bestückbare Interkontinentalraketen. Auch in vielen anderen Städten wird es am Montag Militärparaden geben. Erwartet werden Hunderttausende patriotisch gestimmte Schaulustige.

Was der eigenen Bevölkerung als Beruhigung dienen soll, dass die Atommacht ihre Sicherheit schützt, soll im Westen Angst und Schrecken hervorrufen. Bei einer Flugshow sollen Kampfjets, Langstreckenbomber und die als «Weltuntergangsflugzeug» bekannte Iljuschin Il-80 aufsteigen. Der fliegende Gefechtsstand ist für den Fall eines Atomkriegs konzipiert, sollten am Boden keine Kommandozentralen mehr funktionieren. In der Theorie soll Putin das Land aus der Luft weiterregieren können. Dass Putin das "Weltuntergangsflugzeug" am 9. Mai präsentiert, soll als Zeichen der Stärke an die eigene Bevölkerung gewertet werden. Dem Westen will er dagegen noch einmal die Entschlossenheit, für das Erreichen seiner Ziele bis zum Äußersten zu gehen, vor Augen führen.

Putin, der nun erstmals in seiner über 20-jährigen Regentschaft das Nukleararsenal in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen ließ, dürfte in seiner Rede zur Parade einmal mehr die USA und die Nato vor Angriffen auf Russland warnen. Was der 69-Jährige sagen wird, wird mit Spannung erwartet.

Putin wird eine Niederlage um keinen Preis zulassen

Der Krieg in der Ukraine jedenfalls wird am 9. Mai nicht beendet sein. Befürchtungen, Putin könnte offiziell den Kriegszustand ausrufen und zur Generalmobilmachung blasen, damit sein Militär vorankommt, weist der Kreml zurück. Aber niemand traut diesen Worten noch. Zugleich weiß auch Putin, dass die Stimmung kippen könnte. Schon jetzt fliegen vereinzelt Molotowcocktails gegen Staatsorgane. Es formiert sich Widerstand von Müttern etwa in der Nordkaukasusrepublik Dagestan, wo es viele Gräber von in der Ukraine getöteten Soldaten gibt.

Außenminister Sergej Lawrow sagte auf die Frage nach einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs zum 9. Mai, Russland richte sich nicht nach solchen Daten. «Das Tempo der Umsetzung der Operation in der Ukraine hängt vor allem von der Notwendigkeit ab, alle beliebigen Risiken für die Zivilbevölkerung und die russischen Soldaten so gering wie möglich zu halten.» Eines gilt jedoch als sicher: Eine Niederlage in der Ukraine will Putin um keinen Preis zulassen.

