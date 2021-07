Islands Vier-Tage-Woche ist ein "voller Erfolg"

Neueste Studie legt dar, dass Arbeitnehmer und Unternehmen profitieren

Wohlbefinden der Mitarbeitenden habe sich stark gebessert

Während in Deutschland noch darüber diskutiert wird, ob eine Vier-Tage-Woche überhaupt möglich wäre, hat Island sie schon umgesetzt - und das mit großem Erfolg. Eine neueste Studie bestätigt, dass das Wohlbefinden der Mitarbeitenden gestiegen ist. Die isländische Non-Profit-Organisation Alda (Association for Democracy and Sustainability) hat die Ergebnisse nun gemeinsam mit dem britischen Thinkthank Autonomy ausgewertet.

Vier-Tage-Woche-Experiment in Island ist geglückt - "Gibt keinen Weg zurück"

Wie ntv berichtet, experimentiert Island bereits seit sieben Jahren mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen, in denen die verkürzte Arbeitszeit eine Rolle spielt. Im Abschlussbericht der isländischen Studie heißt es, dass die Vier-Tage-Woche "ein voller Erfolg" war.

Ein Teilnehmer der Studie sagte unter anderem: "[Eine kurze Arbeitswoche]... ist die Zukunft. Es gibt keinen Weg zurück mehr." Die Vorteile für Teilnehmende der verkürzten Arbeitswoche waren unter anderem:

weniger Stress Zuhause, mehr Zeit für den Partner*in oder Haushaltsaufgaben

mehr Zeit für Familie und Freunde

mehr Zeit für sich selbst, für Hobbies, Leidenschaften oder Interessen, oder nur um Auszuruhen

Männer in hetereosexuellen Beziehungen haben mehr im Haushalt geholfen

Studie zur Vier-Tage-Woche könnte Blaupause für andere Länder sein

Es lässt sich also festhalten: Alle waren mit den kürzeren Arbeitswochen bei vollem Lohn glücklich. Erwerbstätige schienen sehr zufrieden zu sein. Auch Arbeitgeber konnten sich nicht beschweren, weder Produktivität noch Leistung der Beschäftigten hätten unter den verkürzten Arbeitszeiten gelitten. Sie hätten sich sogar größtenteils verbessert.

Die Forschenden von Alda und Autonomy sprechen von einer "wichtigen Blaupause, wie zukünftige Versuche in anderen Ländern weltweit organisiert werden könnten."