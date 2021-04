Inzidenz von 900 auf 30 gesunken: Wie Portugal die dritte Welle gemeistert hat

Für den Weg zur Arbeit ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig, sportliche Betätigungen ist nur nahe der eigenen Wohnung und mit Maske erlaubt, berichtet die Welt. Weitere Maßnahmen gab es insbesondere an Wochenenden: Der eigene Landkreis durfte in dieser Zeit nicht verlassen werden, um Ausflüge und Besuche zu verhindern. Diese Regelung wurde bis nach Ostern verlängert. Verwandtenbesuche sind nach wie vor nicht möglich, nur der Kontakt mit dem eigenen Hausstand ist seit Januar noch erlaubt.

Der Lockdown beinhaltete zudem auch eine Schließung von sämtlichen nicht relevanten Einrichtungen und Geschäften. Gastronomie-Betriebe durften lange auch kein Essen zum Mitnehmen anbieten, erst seit Mitte März ist diese Regelung gelockert. Nun dürfen Restaurants und Bars bis 18 Uhr geöffnet haben, am Wochenende bis 17 Uhr.

Lauterbach: "Durch einen kurzen harten Lockdown B117 besiegt"

Den Bruch der dritten Welle verdanke das Land alleine diesem strikten Lockdown, so die Welt. Die Impfkampagne verlaufe dort ähnlich schleppend wie in Deutschland, bislang seien nur etwa 4,6 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) hält vor allem die konsequenten Ausgangsbeschränkungen für entscheidend. "Portugal hat durch einen kurzen harten Lockdown B117 besiegt und bisher keinen Rückfall", schrieb Lauterbach auf Twitter.

"Ausgangssperren in allen stärker betroffenen Regionen waren ein zentraler Bestandteil", erklärte der SPD-Politiker.

Kein Risikogebiet für Urlauber mehr

Seit Sonntag (28. März 2021) gilt das bei Deutschen beliebte Urlaubsland nicht mehr als Risikogebiet. Damit entfällt bei der Rückkehr nach Deutschland eine Quarantäne und Testpflicht.

Für die Touristen gelten dieselben Beschränkungen wie für Einheimische. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht. Alle Gaststätten, Cafés und Bars sollen ab Anfang April schrittweise wieder öffnen dürfen. An Wochenenden und über Ostern darf man aber vorerst nicht im Land herumreisen. In geschlossenen Räumen in der Öffentlichkeit gilt Maskenpflicht, im Freien dann, wenn der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht gewahrt werden kann.

