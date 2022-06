Bekannte Influencerin nach Döner-Missgeschick verstorben

nach Arisara Karbdecho aka "alicebambam" verschluckte sich an Fleisch

aka Nach drei Monaten im Koma : Instagram-Star (27) für tot erklärt

: Instagram-Star (27) für tot erklärt Durch Diät berühmt geworden - Challenge brachte ihr 1,5 Millionen Fans

Die thailändische Influencerin Arisara Karbdecho ist drei Monate nach einem fatalen Missgeschick beim Essen eines Döner-Tellers verstorben. Das berichtet unter anderem die TZ. Das Model hatte zuletzt rund 1,5 Millionen Follower auf Instagram und war berühmt geworden, weil sie bei einer Diät-Challenge sieben Kilo in nur drei Wochen abgenommen hatte.

Instagram-Star Karbdecho (27) war massiv im Stress - dann passierte das Drama

Karbdecho hatte lautTZ am Tag des Unfalls sehr viel zu tun und war beim Essen in Hektik, weshalb sie ihren Teller "Pork Kebabs with rice" besonders schnell in sich hineinschlang. Dabei habe sie sich offenbar verschluckt, ein Stück Fleisch blieb in ihrer Luftröhre stecken. Sie soll minutenlang um Luft gerungen haben - ein echter Albtraum.

Durch den Sauerstoffmangel sei das Hirn des Instagram-Stars massiv geschädigt worden. Sie kam dann in die Klinik, wo sie über Monate im Koma lag, heißt es in dem Bericht. Am 6. Juni 2022 sei Karbdecho für tot erklärt worden.

Die Beerdigung soll laut TZ am 11. Juni stattfinden. Karbdecho wurde demnach berühmt, weil sie bei einer Diät-Challenge in 22 Tagen sieben Kilogramm verloren haben soll. "Wir haben alle gebetet, dass es ihr wieder besser geht. Ich bin am Boden zerstört, dass sie für immer gegangen ist", wird eine Freundin zitiert. Die Mutter von Karbdecho soll gegenüber Lokalmedien in Thailand vor Stress und schnellem Essen gewarnt haben. "Ich möchte alle Teenager bitten, gut auf ihre Gesundheit zu achten, nicht hastig zu essen und sich ausreichend auszuruhen", wird sie zitiert.

