Die Benutzung eines Mund-und Nasen-Schutz ist in Großbritannien in öffentlichen Verkehrsmitteln obligatorisch, außer für diejenigen, die aus Gründen des Alters, der Gesundheit oder einer Behinderung davon ausgenommen sind. Im Nordwesten Englands sind Bilder eines Mannes aufgetaucht, der eine lebendige Schlange um den Hals und um den Mund getragen hat.

Die Mitreisenden im Bus nach Manchester hätten zunächst gedacht, der Fahrgast trage einen besonders farbenprächtigen Mund-Nasen-Schutz, berichteten die Manchester Evening News. Doch wie sich herausstellte, war dem nicht so. "Zuerst dachte ich, er hat wirklich eine verrückte Maske an, dann hat er sie um die Handgriffe kriechen lassen", so ein Augenzeuge. Ein anderer Mitreisender berichtet: "Niemanden im Bus hat das wirklich gestört, aber ein Mann hinten hat ein Video gedreht. Es war auf jeden Fall unterhaltsam."

Schlange veranlasst Nahverkehrsbetriebe zu kurioser Klarstellung

Fotos des Fahrgastes im weißen T-Shirt mitsamt der Schlange um den Hals, die wie eine Python aussieht, kursieren im Internet. Eine Maske, wie sie vorgeschrieben ist, trug er aber nicht.

Ein Sprecher der Nahverkehrsbetriebe für den Großraum Manchester erklärte, dass Mund-Nasen-Bedeckungen, Schals oder Halstücher als Masken akzeptiert seien. Es gebe zwar etwas Interpretationsspielraum: "Wir denken aber nicht, dass dies die Nutzung von Schlangenhaut umfasst, vor allem wenn die noch an der Schlange dran ist."

Das könnte Sie auch interessieren: Entwischte Schlange sorgt für stundenlangen Feuerwehreinsatz in Unterfranken

Alle aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise erfahren Sie im News-Ticker von inFranken.de.