Was aktuell mit dem Wetter passiert, macht viele Menschen fassungslos. Waldbrände in den USA und Kanada, Brände in der Türkei und jetzt sogar Schnee in Brasilien. Das Wetter spielt verrückt. Und auch Deutschland bleibt davon nicht verschont: Nach verheerenden sintflutartigen Regenfällen und den schlimmsten Hochwassern seit Jahren, kommt nun das nächste Übel nach Europa: Eine massive Hitzewelle von bis zu 45 Grad.

Wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, macht sich heiße Sahara-Luft aus dem Süden auf in Richtung Europa. Der Auguststart dürfe daher gerade in südlicheren Ländern heftig zu Buche schlagen. Besonders betroffen sind laut des Meteorologen Sizilien, Süditalien, Griechenland und die Türkei. 40 bis 45 Grad sind hier durchaus realistisch. Ob es aber reicht, die europäische Rekordhitze, gemessen 1977 in Griechenland von 48 zu knacken, ist fraglich.

40 bis 45 Grad im August: Der Süden Europas wird hart getroffen

Am andern Ende der Welt ist derzeit das andere Extrem zu sehen. Auch wenn auf der Südhalbkugel der Erde gerade Winter ist, ist Schnee um diese Jahreszeit trotzdem eine Seltenheit. Aber genau das hat es die vergangenen Tage gegeben: Eine Kältewelle sorgte in Brasilien für starke Schneefälle bei Gradangaben von derzeit 15 bis 20 Grad unter der gewöhnlichen Temperaturen für diese Jahreszeit.

In Deutschland dagegen soll es vorerst bei dem kühlen Sommer bleiben. Jung möchte den Sommer vor allem mit einem Prädikat beschreiben: "teuer". Denn das war er bis jetzt allemal. Kosten, die noch nicht einmal den kompletten Flutschaden mit einschließen, gehen bereits in die Milliarden. Damit schlägt der Sommer, wenn auch nicht in den Temperaturen, zumindest was die Kosten angeht alle sein Vorgänger.

Das Wetter im August startet wechselhaft. Bis zum 15. August bleibt Deutschland vorerst von der Hitzewelle verschont. Lange Sonnenperioden bleiben somit aus. Verantwortlich für den kühlen Auguststart ist vor allem der Jetstream - dieser schottet Deutschland vor den heißen Saharawinden wie eine unsichtbare Mauer ab und bringt stattdessen kalte Winde aus dem Norden nach Zentraleuropa. Somit werden die "Hundstage" dieses Jahr kühler als sonst.