Lange war er Teil der öffentlichen Debatte in Italien, nun wurde er am Freitag, 6. August 2021, eingeführt: Der "Grüne Pass" ist ein elementarer Bestandteil der Corona-Strategie des Landes.

Der Grüne Pass in Italien: Was bedeutet die Einführung für das Land?

Vor der Einführung des Greenpass hatten sich vermehrt Proteste gegen den Pass stark gemacht. Seitens der Oppositionsführerin Georgia Meloni wurde die Einführung als "verfassungswidriger Wahnsinn" betitelt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sie zitiert. Und mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. Wie die FAZ weiter ausführt, waren insgesamt rund 80.000 Menschen im Protest gegen den Grünen Pass auf der Straße. Doch was hat es mit dem Grünen Pass genau auf sich?

Der Grüne Pass wird seit dem 6. August in vielen Einrichtungen in Italien benötigt, um diese zu nutzen. Betroffen sind beispielsweise gastronomische Betriebe, Museen, Kinos, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Schwimmbäder und Fitnessstudios. Die neuen Regeln gelten auch für Kultur- oder Sportveranstaltungen im Freien oder für Fitnessstudios. Betroffen sind alle Menschen ab zwölf Jahren. Restaurantbetreiber oder Betreiber anderer Unternehmen müssen sich die Nachweise vorzeigen lassen. Wer dagegen verstößt, muss mit Strafen rechnen.

Nur wer geimpft, genesen oder getestet (3G) ist, kann über den Grünen Pass verfügen, wie etwa die Infoseite der Region Südtirol erklärt. Dabei zählt man laut Deutscher Presseagentur (DPA) im EU-Standard zwar erst als geimpft, wenn man seine Zweitimpfung vor mehr als 14 Tagen erhalten hat, aber in Italien reicht für diesen Status bereits die Erstimpfung. Jedoch zählt man nicht mehr als Geimpfter, sollte man die nachfolgende Zweitimpfung nicht wahrnehmen.

"Greenpass"-Pflicht für Urlauber*innen: Was bedeutet das?

Für Urlauber, die in Deutschland geimpft wurden, gibt es ein digitales EU-Impfzertifikat unter anderem bei Ärzten, Apotheken oder Impfzentren. Die Nachweise eines der "3G" (geimpft, genesen, getestet) müssen auf Italienisch, Französisch, Englisch oder Spanisch vorliegen.

Für den Pass reicht in Italien schon eine erste Impfung. Bei Genesenen darf die Corona-Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegen. Für Hotels oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist derzeit noch kein Grüner Pass notwendig. Ab September wird der Pass aber auch in Fernzügen, Fernbussen und auf Fähren gebraucht.

Ab September gilt der Pass dann neben Schulen auch in Fernzügen und -bussen, auf Fähren oder bei Flügen. Das beschloss das Kabinett am Donnerstagabend. Die Coronazahlen steigen in Italien derzeit, allerdings nur leicht. Mit dem Grünen Pass soll nach den Ferien in Schulen Präsenzunterricht dauerhaft möglich sein. Laut Gesundheitsminister Roberto Speranza sind bis zu 90 Prozent der Lehrer in Italien geimpft. Wenn Lehrer den Grünen Pass nicht vorweisen, werden sie nach fünf Tagen vom Dienst suspendiert und nicht mehr bezahlt. "In dieser Phase ist es die Entscheidung der Regierung, in den Pass zu investieren, um Schließungen zu verhindern und die Freiheit zu schützen", sagte Speranza. Allerdings stoßen die Regeln auf Widerstand. Immer wieder gibt es Demonstrationen gegen den Grünen Pass.

Rund 150.000 neue Impftermine binnen weniger Stunden

In breiten Teilen der Bevölkerung trifft der Pass aber auf Zustimmung: Nach Angaben des BR wurde sich dieser Pass bereits 40 Millionen Mal heruntergeladen. Und allgemein kann festgestellt werden, dass die Impfbereitschaft durch diese Maßnahme von Ministerpräsident Mario Draghi angestiegen ist. Wenige Stunden nach der Verkündung von Draghi stiegen die Zahlen der gebuchten Impftermine um rund 150.000 an, wie die FAZ berichtet.

Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in Italien stark angestiegen, laut BR befindet sich diese auf dem doppelten Niveau von der deutschen Neuinfektionszahl. Viele dieser Infektionen könnten demnach auch aufgrund des EM-Triumphs der Italiener herrühren. Italien erhofft sich nun diese Zahlen durch konsequentes Impfen zu überwinden. Nach Umfrageergebnissen, die in der FAZ angegeben werden, liegt der Impfgegneranteil im Land bei knapp 11 bis 13 Prozent. Insgesamt vollständig geimpft ist hingegen rund die Hälfte der Bürger*innen.

Was Urlauber*innen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland beachten müssen, erfährst du hier.

Vorschaubild: © Riccardo De Luca (AP)/dpa