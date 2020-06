"Gott hat mich vergessen": 108-jährige übersteht Corona-Infektion

Die 108 Jahre alte Italienerin Fatima Negrini hat eine Coronavirus-Infektion überstanden. Die Norditalienerin wohnt seit vielen Jahren in einem Pflegeheim in Mailand.

"Gott hat mich vergessen", zitierte die Zeitung Corriere della Sera Negrini am Samstag. Die 108-Jährige ist seit vielen Jahren Bewohnerin des Pflegeheim Anni Azzurri San Faustino in Mailand, sagte ein Sprecher der Einrichtung der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich im April mit dem Coronavirus infiziert, sei aber asymptomatisch gewesen und Mitte Mai negativ getestet worden. In Negrinis Pflegeheim starben laut "Corriere della Sera" mehrere Bewohner. "Fatima hat noch nicht begriffen, wer nicht mehr da ist", sagte eine Pflegerin der Zeitung.

Nach überstandener Corona-Infektion: 108-Jährige feiert Geburtstag mit Schokoladentorte

Erst am Mittwoch feierte die Italienerin ihren Geburtstag mit einer Schokoladentorte - verziert mit der Aufschrift "108 herzlichen Glückwunsch Fatima". Laut Bericht hat Negrini drei Söhne im Alter von 89, 88 und 78 Jahren, vier Enkelkinder und zwei Urenkel.

Italien ist von der Corona-Pandemie in Europa früh und mit voller Wucht getroffen worden. Bisher starben seit Februar rund 33.700 Menschen an oder mit der Covid-19-Krankheit. Die Pflegeheime in der Lombardei, zu der Mailand gehört, sind von der Pandemie besonders stark betroffen gewesen.

Auch eine 103-Jährige aus Amerika, die eine Infektion überlebt hatte, sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Nach überstandener Krankheit gönnte sich die betagte Dame erstmal ein Bier.