Die kleine Amelia sang in einem Luftschutzbunker Anfang März den Disney-Hit "Let it go" aus dem Film "Frozen". Sie berührte dort nicht nur die Menschen, die sich zur gleichen Zeit im Bunker aufhielten, sondern Millionen weitere. Ein Video von ihrem Song ging um die halbe Welt, wurde unzählige Male in sozialen Netzwerken geteilt, auch viele Medien berichteten über Amelia.

Marta Smekhova, die Frau, die das Mädchen beim Singen filmte, stellte das Video ins Netz, welches daraufhin tausendfach auf diversen Social-Media-Kanälen geteilt wurde und ein sprachloses Publikum hinterließ.

Siebenjährige wird durch "Frozen"-Song aus Luftschutzbunker zu einer kleinen Berühmtheit

Nun bekam die Siebenjährige die Möglichkeit, im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzerts für die Ukraine am vergangenen Sonntagabend (20.03.2022) die Nationalhymne ihres Heimatlandes zu singen.

Kurz nach ihrem Auftritt im Bunker hatte die Siebenjährige die Chance ergriffen, gemeinsam mit ihrer Oma und ihrem Bruder nach Polen zu flüchten.

Die Eltern seien allerdings noch in Kiew, Amelia ist aber zuversichtlich, dass sie die beiden wiedersieht, obwohl sie ihre Eltern, ihre Freunde, ihr Zuhause und auch ihren Alltag in der Ukraine sehr vermisst.

Auf der großen Bühne sang die kleine Amalia die ukrainische Nationalhymne

Glücklicherweise wurde ihr dafür ein ganz großer Wunsch erfüllt. Amalia durfte vor tausenden Menschen singen - diesmal nicht in einem Luftschutzbunker, sondern auf einer großen Bühne in Polen.

Bei einem Festival, das zugunsten der Ukraine veranstaltet wurde, durfte das kleine Mädchen am Sonntagabend ihren großen Traum erfüllen und sang dort die Nationalhymne ihres Heimatlandes. Das war sowohl ein besonders Ereignis für sie als auch für das Publikum, das sich restlos begeistert und ergriffen zeigte.

Auch diesmal wurde das Video bei Twitter geteilt und sorgt für einen kleinen Moment der Unbeschwertheit in schweren Zeiten.

Für viele Menschen ist die siebenjährige Amalia in dieser Zeit des Krieges mit ihrem Mut und ihrer schönen Stimme zu einem Symbol der Zuversicht und der Hoffnung geworden. Sie möchte den Menschen auch weiterhin Mut machen.

Vorschaubild: © Marta Smekhova (PA Media)