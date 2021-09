Frankreich vor 28 Minuten

Corona-Impfung

Frankreich macht ernst: Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen - zieht Deutschland nach?

In Frankreich müssen sich Arbeitnehmer in bestimmten Branchen seit Mittwoch impfen lassen - sonst droht eine Suspendierung. Die Maßnahme heizt auch die Diskussion über vergleichbare Maßnahmen in Deutschland wieder an.