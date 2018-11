Nicht nur unter dem Yellowstone Nationalpark in den USA schlummert ein Supervulkan. Auch unter der italienischen Erdkruste wartet eine gewaltige Magmakammer auf ihren Ausbruch. Forscher haben sie untersucht und herausgefunden, dass sich dort immer mehr Druck aufbaut. Das Vulkan-Gebiet "Campa Flegrei" wird irgendwann in einem gewaltigen Ausbruch Europa in Gefahr bringen, mehrere kleine Ausbrüche hat es schon in den letzten Jahrhunderten gegeben.