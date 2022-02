HANDOUT - 20.02.2022, Österreich, Salzburg: Einsatzkräfte der Wasserrettung bei der Bergung an der Salzach. Beim Sturz eines Autos in die Salzach in Österreich sind nach Informationen des Senders ORF drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind, zitiert der ORF die Einsatzkräfte. Der Wagen habe ein Geländer durchschlagen und sei am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache bei Oberndorf in den Fluss an der deutsch-österreichischen Grenze gestürzt. Foto: Unbekannt/WASSERRETTUNG LV SALZBURG/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Unbekannt (WASSERRETTUNG LV SALZBURG)

