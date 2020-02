Exorzist gesucht: Aktuelle Stellenausschreibung für Teufelsaustreiber

Derzeit existiert eine nicht ganz alltägliche Stellenausschreibung: Das Bistum in der Schweizer Stadt Chur sucht einen Exorzisten. Die Stelle ist aktuell unbesetzt, da der eigentliche Teufelsaustreiber und Dompropst Christoph Casetti am Sonntag (9. Februar 2020) verstarb. Das teilte das Bistum mit.

Exorzist gesucht: Nachfrage an Teufelsaustreibungen besteht

Wie das Schweizer Fernsehen SRF berichtet, besteht in Chur eine enorme Nachfrage bezüglich Exorzismus. Im Jahr 2017 gab es demnach mehr als 400 Anfragen an die katholische Kirche. Die "Heilsarmee", eine christliche Freikirche, habe sogar über 1000 Anfragen erhalten.

Die Neue Züricher Zeitung bezeichnete Casetti einst als "obersten Teufelsanbeter der katholischen Kirche". An ihm haftete ein besonderer Ruf. Der ehemalige Bischofssekretär galt als Anhänger des umstrittenen Bischofs Wolfgang Haas, der heute Erzbischof in Vaduz (Lichtenstein) ist. Auch sein Bistum kondolierte als der Tod Casettis bekannt wurde.

Casetti selbst sprach nicht von Exorzismus beziehungsweise Teufelsaustreibung, sondern von "Heilungs- und Befreiungsdienst".

Teufelsaustreibung: Warum wählen Menschen den Exorzismus?

Angaben von Hansruedi Huber, Pressesprecher des Bistums Basel, zufolge fühlen sich zahlreiche Menschen von "unsichtbaren Mächten" bedroht. Dies treibe sie in die Arme von Exorzisten. "Sie verlangen dann manchmal einen Exorzismus, ohne aber genau zu wissen, was das ist", sagte er dem Tagesanzeiger.