Laut Angaben der BILD schlägt die EU-Kommission vor, die Gültigkeit von digitalen Impfzertifikaten auf neun Monate zu beschränken. Somit ist das Zertifikat ohne eine Booster-Impfung nach Ablauf dieser Zeit nicht mehr gültig. Der Vorschlag orientiere sich an der Empfehlung, eine Booster-Impfung sechs Monate nach dem ersten vollständigen Impfschutz durchzuführen. EU-Justizkommissar Didier Reynders ließe den Ländern drei Monate Zeit, um ihre Impfkampagnen entsprechenden anzupassen, berichtet die BILD.

Bereits am Dienstag (23. November) äußerte Europastaatsminister Michael Roth mit Blick auf die Booster-Impfungen, dass die Gültigkeit des EU-Covid-Zertifikat für freies Reisen abgepasst werden sollte. "Hier müssen wir nachsteuern, damit wir möglichst vielen Menschen auch dabei helfen können, sich frei in der Europäischen Union zu bewegen", sagte Roth vor einem Ministertreffen in Brüssel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dafür sei das EU-Impfzertifikat von "herausragender Bedeutung". "Boostern ist ja das Gebot der Stunde", sagte Roth. Es handele sich nicht nur um eine Auffrischung - wissenschaftliche Studien zeigten auch, dass die Wirksamkeit der Impfung so noch einmal deutlich erhöht werde.

Auch Vertreterinnen und Vertreter von anderen EU-Ländern zeigten sich offen dafür, angesichts der Booster-Impfungen die Absprachen für das einheitliche Impfzertifikat der EU zu aktualisieren. In manchen Staaten ist die Gültigkeit bereits beschränkt worden. In Frankreich und Griechenland etwa müssen vor allem ältere Menschen künftig damit rechnen, dass ihr Zertifikat nicht mehr gültig ist, wenn sie keine dritte Impfung erhalten haben.

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in einigen EU-Staaten befürchten viele neue Reisebeschränkungen. Die Kommission will mit ihrer Empfehlung die Reisefreiheit innerhalb der EU sichern und strebt nach einem einheitlichen Vorgehen der Mitgliedsstaaten. Nach Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Europa erneut zum Epizentrum der Corona-Pandemie geworden. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte gegenüber BILD, dass in der vergangenen Woche mehr als 60 Prozent aller neuen Corona-Infektionen und -Todesfälle in Europa gemeldet wurden.

