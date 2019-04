Erneute Brexit-Verlängerung in Sicht - aber bis wann?

Kurz vor dem Beginn des EU-Sondergipfels zum Brexit hat sich eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts abgezeichnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollten sich bei dem Treffen am Mittwochabend in Brüssel nur noch auf Bedingungen und ein neues Datum einigen. Die große Mehrheit der EU-Staaten war nach Angaben von Diplomaten für eine längere Verschiebung. Als Daten waren Stichtage im Dezember 2019, im Februar oder März 2020 im Gespräch. «Es kann gut sein, dass es eine längere Verlängerung als die von der britischen Premierministerin erbetene ist», sagte Merkel vor ihrer Abreise nach Brüssel im Bundestag.

Die britische Premierministerin Theresa May wollte bei dem Gipfel dafür werben, dass ihr Vorschlag für eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni akzeptiert wird. Viele EU-Staaten lehnen dies jedoch ab, weil sie befürchten, dass die Briten bis dahin ihre innenpolitischen Konflikte nicht beigelegt haben werden.

May war zuletzt drei Mal damit gescheitert, ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durchs Parlament zu bringen. Vor allem Frankreich war mit Blick auf eine längere Verschiebung skeptisch. Merkel kündigte am Mittwoch an, es werde vor dem Gipfel ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geben, «wo wir noch mal unsere Positionen abstimmen».

Ursprünglich war der britische EU-Austritt bereits für den 29. März geplant. Die EU hatte die Frist jedoch auf den 12. April verlängert - das ist der kommende Freitag. Würden die EU-Spitzen einem weiteren Aufschub nicht zustimmen, käme es am Freitag aller Voraussicht nach zum Chaos-Brexit mit dramatischen Folgen vor allem für die Wirtschaft.

Diskutiert wurde von den EU-Staaten seit Tagen vor allem die Frage, welches neue Austrittsdatum den größten Druck auf das britische Unterhaus ausüben könnte. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte zuletzt, eine kurze Brexit-Verschiebung berge das Risiko immer neuer Sondergipfel und immer neuer Fristen . Dies würde fast sicher die restliche Arbeit der EU in den kommenden Monaten überschatten.

Tusk hatte für eine flexible Brexit-Verlängerung um bis zu zwölf Monate getrommelt. Bundeskanzlerin Merkel nannte als mögliche Termine Ende 2019 oder Anfang 2020. Bei einem Treffen der EU-Botschafter sprach sich am Dienstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür aus, den Briten einen Aufschub bis zum 31. Dezember oder 1. März anzubieten.

Als sicher gilt, dass eine Verlängerung der Austrittsfrist von EU-Seite an klare Bedingungen geknüpft wird. So werden die Briten am 23. Mai an der Europawahl teilnehmen müssen, wenn May es nicht schafft, das Austrittsabkommen bis dahin doch noch ratifiziert zu bekommen. Die Wahlteilnahme soll sicherstellen, dass es keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt, wenn Großbritannien im Sommer noch EU-Mitglied sein sollte, aber keine EU-Abgeordneten gewählt hat.

Aus Sichts Frankreichs sollten die Briten allerdings nur dann an der Wahl teilnehmen dürfen, wenn sich die Möglichkeit eines britischen Verbleibs in der EU abzeichnet.

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay machte deutlich: «Ich möchte keine Verzögerung bis zu einem Jahr sehen.» Positiv hob er den Vorschlag hervor, eine Verlängerung flexibel zu gestalten.

Eine weitere Bedingung für eine Brexit-Verschiebung sollte sein, dass sich die britische Regierung verpflichtet, nicht mehr aktiv in EU-Entscheidungen einzugreifen. Relevant könnte dies bei der Ernennung des nächsten EU-Kommissionschefs oder den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027 sein.

In einem Entwurf für die Gipfel-Erklärung heißt es, Großbritannien müsse sich bereiterklären, bis zum endgültigen Austritt «konstruktiv» und «verantwortungsvoll» zu handeln. Das Land müsse alles unterlassen, was die Erreichung der von der EU gesteckten Ziele in Gefahr bringe. Die Niederlande hält die Risiken in diesem Fall einem EU-Diplomaten zufolge allerdings nicht für besonders groß.

Falls beide Seiten den Brexit-Vertrag vor Ablauf der neuen Frist ratifizieren, könnte Großbritannien auch früher als geplant aus der EU ausscheiden. Der EU-Austritt würde dann am 1. Tag des Folgemonats wirksam. Zur Europawahl heißt es in dem Text, sollte Großbritannien nach dem 22. Mai noch EU-Mitglied sein und den Brexit-Vertrag bis dahin nicht gebilligt haben, müssten die Briten wählen. Andernfalls würde das Land zum 1. Juni ohne Vertrag aus der EU ausscheiden.

Für den Fall, dass es doch zu einem ungeregelten Brexit kommen sollte, stellte die EU-Kommission am Mittwoch Leitlinien für die EU-Staaten vor. Sie beziehen sich auf die Bereiche Aufenthaltsrechte und Sozialversicherungsansprüche der Bürger, Datenschutz, Arzneimittel und Medizinprodukte, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen sowie Fischerei. Ziel sei, «die reibungslose praktische Umsetzung von Notfallmaßnahmen auf EU- und auf nationaler Ebene sicherzustellen, wenn das Vereinigte Königreich die EU am 12. April oder zu einem späteren Zeitpunkt ohne ein Abkommen verlassen sollte», hieß es in einer Mitteilung.