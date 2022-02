Studie der Johns-Hopkins-Universität enthüllt Wirkungslosigkeit von Lockdowns

enthüllt Auswirkungen auf Corona-Todesrate verschwindend gering: Mortalität nur um 0,2 Prozent gesunken

Viele negative Shutdown-Folgen

Die Empfehlung der Forscher: "Abriegelungsmaßnahmen (...) sollten als pandemiepolitisches Instrument abgeschafft werden"

Eine Studie der renommierten Johns Hopkins Universität (JHU) im US-amerikanischen Baltimore ist der Frage nachgegangen, wie sich staatlich verordnete Lockdowns auf die Covid-19-Sterberate auswirken. In Anbetracht dessen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Regierungen auf das zeitweilige Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gesetzt haben, fällt das Ergebnis erschreckend aus: Wie die Studie ergab, ist der Effekt auf die Corona-Mortalität verschwindend gering.

Lockdown-Studie fällt vernichtendes Urteil: Corona-Sterblichkeit nur um 0,2 Prozent gesunken

In der Zusammenfassung ihrer Untersuchung stellen die JHU-Wissenschaftler der Wirksamkeit von Lockdowns ein vernichtendes Zeugnis aus: Demnach hätten Lockdowns in Europa und in den Vereinigten Staaten die Covid-19-Sterblichkeit nur um durchschnittlich 0,2 Prozent gesenkt. Während Lockdowns "nur einen geringen bis gar keinen Effekt auf die öffentliche Gesundheit" gehabt hätten, führten sie zu enormen wirtschaftlichen und sozialen Kosten geführt. Die Schlussfolgerung: "Abriegelungsmaßnahmen sind unbegründet und sollten als pandemiepolitischen Instrument abgeschafft werden."

Die Forscher fanden zudem heraus, dass das Tragen von Masken eine wesentlich höhere positive Auswirkung auf die Covid-Mortalität hat als beispielsweise Schulschließungen. Im Detail schlüsselten die Forscher auf, wie wirksam folgende Einzelmaßnahmen waren:

Grenzschließungen : Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 0 Prozent

: Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 0 Prozent Schulschließungen : Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 0,1 Prozent

: Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 0,1 Prozent Schließung von Clubs und Bars : Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 15 Prozent

: Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 15 Prozent Tragen von Masken am Arbeitsplatz: Senkung der Corona-Sterblichkeitsrate um 24 Prozent

Forscher betonen negative Folgen von Lockdowns und positive Auswirkungen von Freiwilligkeit

Die Untersuchung hebt die negativen Folgen von Lockdowns hervor. Dabei führt sie die Verringerung der Wirtschaftstätigkeit, den Anstieg der Arbeitslosigkeit, eine Verringerung der Schulbildung, die Verursachung politischer Unruhen, die Förderung häuslicher Gewalt und die "Untergrabung liberaler Demokratie".

Anstelle von Lockdowns sollte die Politik ihren Fokus auf freiwillige Verhaltensänderung der Bürger*innen setzen, raten die Autoren. Es sei eine wichtige Aufgabe der Behörden, Informationen bereitzustellen, damit die Bevölkerung "freiwillig so auf die Pandemie regieren" könne, dass ihre Gefährdung verringert werde.

Bei der Studie mit dem Titel "A literature review and meta-analysis of the effects of lowndowns on covid-19 mortality", die die Universität auf ihrer Website veröffentlicht hat, handelt es sich um eine Meta-Analyse. Dabei werden die Ergebnisse weltweiter Studien zu einem Thema zusammengetragen, verglichen und für ein Gesamturteil ausgewertet. Nach einem komplexen Auswahlprozess trugen 24 internationale Studien bis Sommer 2020 zum Ergebnis der Lockdown-Analyse bei - eine erste Suche hatte noch die enorme Zahl von 18.590 Texten mit möglicher Relevanz ergeben. Die Autoren der Studie sind Jonas Herby von der Universität Kopenhagen, Lars Jonung, emeritierter Professor der Uni Lund (Schweden) und Steve H. Hanke, Professor, Gründer und Co-Direkter des Instituts für angewandte Wirtschaftslehre an der-Johns Hopkins-Universität.

Erste Reaktion aus Deutschland

Auf Twitter hat der deutsche Virologe Klaus Stöhr die Studie geteilt. Zwar weist er darauf hin, dass "allgemeingültige Schlussfolgerungen sicherlich schwierig" seien, hebt aber dennoch die Kernpunkte der Untersuchung hervor, darunter die Wirkungslosigkeit von Lockdowns und Schulschließungen.

