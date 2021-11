23.11.2021, Großbritannien, London: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, trifft zu einer Trauerfeier für den getöteten Tory-Abgeordneten Sir David Amess in der Westminster Kathedrale ein. Der britische Tory-Abgeordnete David Amess (69) war am 15. Oktober 2021 von einem Mann während einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis in der südostenglischen Grafschaft Essex erstochen worden. Die Trauerfeier findet in der Westminster Kathedrale statt. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Kirsty O'connor (PA Wire) / dpa