Man kommt vormittags an den Pool und alle Liegen sind bereits reserviert - wer kennt es nicht? Schon früh morgens eilen viele Urlauber*innen mit ihren Badetüchern an den Pool, um sich für den Tag die besten Liegen zu sichern. Die meisten lassen sich dann stundenlang nicht blicken, bevor sie tatsächlich ihre reservierten Plätze einnehmen. Und Langschläfer? Die schauen oft in die Röhre.

Ein Hotel auf Teneriffa macht übereifrigen Urlauber*innen jetzt allerdings einen Strich durch die Rechnung: Das Hotel-Personal räumt die Handtücher einfach wieder weg.

Tik-Tok-Video geht viral: Hotel-Personal entfernt Handtücher von Liegen

Im sozialen Netzwerk TikTok geht derzeit ein Video viral, das zeigt, wie die Mitarbeitenden die reservierten Liegen wieder freiräumen. Ein Gast ist darauf zu sehen, der das Personal anscheinend noch darum bittet, sein Handtuch liegen zu lassen - vergebens. Die Mitarbeitenden des Hotel lassen lediglich eine Notiz zurück, die Urlauber*innen darüber informiert, wo sie ihre Habseligkeiten wieder abholen können.

Der Grund: In dem Hotel gilt die strenge Regel, dass vor 10 Uhr keine Sonnenliegen reserviert werden dürfen. Laut der TikTokerin, die das Video als erste veröffentlicht hat, weist ein Schild auf diese Regel hin. Viele Gäste versuchen aber dennoch früh morgens die besten Plätze zu sichern.

Mehr als vier Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen. Zwar sind die Meinungen unterschiedlich, doch die meisten finden das Vorgehen des Hotels gut und befürworten die Regelung. Schließlich hat nicht jeder Lust um 6 Uhr aufzustehen, um noch einen Pool-Platz zu ergattern.

Meinungen geteilt - die meisten befürworten das Vorgehen des Hotels aber

"Ich finde es unmöglich, dass die Leute denken, mit Handtüchern haben sie die Liege gemietet. Wir nehmen sie runter und gut", schreibt zum Beispiel ein Tiktok-User. Eine andere Nutzerin schreibt: "Richtig so! Erst letzte Woche wieder gesehen, dass Liegen von morgens bis nachmittags reserviert waren und erst um 15 Uhr kam dann mal jemand."

Andere fragen sich: "Und was, wenn ich gerade im Pool bin? Dann ist mein Handtuch weg, wenn ich zurückkomme?" Aber dann reicht es wohl, wenn man vom Pool aus auf sich aufmerksam macht. Ein Sprecher des Hotels sagte gegenüber dem Nachrichtenportal Mail Online: "Wir verteidigen das Recht all unserer Gäste – jeder soll unsere Pools genießen können. Daher bitten wir alle, unsere Richtlinien zu respektieren. Wir sind sehr zufrieden mit den positiven Reaktionen auf das Video und die unserer Kunden.

