"Das Ding" aus dem Eis: Rätsel um mysteriösen Fund in der Antarktis gelöst

Das Rätsel um einen mysteriösen Fund aus dem Eis ist gelüftet: Bei dem Fossil, dass 2011 in der Antarktis entdeckt wurde, handelt es sich wohl um ein Ei eines Meeresreptils. Das sollen Wissenschaftler der University of Texas herausgefunden haben.

Details zu dem Fund wurden in der Fachzeitschrift "Nature" bekannt gegeben. Aus dem von den Forschern verfassten Artikel "A giant soft-sheelled egg from the Late Cretaceous of Antarctica" geht hervor, dass es sich bei dem Fund um ein etwa 66 Millionen Jahre altes Ei handelt. Zudem stellt es einen Rekord auf: Der Fund sei das größte weichschalige Ei, das jemals gefunden worden sei.

Rekordfund - Forscher vermuten Mosasaurier

"Das Ding" wurde 2011 von chilenischen Forschern entdeckt, wie unter anderem der Spiegel berichtet. Es misst etwa 28 mal 18 Zentimeter und lagerte in den vergangenen Jahren in einem chilenischem Museum.

Unbekannt ist noch das Tier, welches das Ei gelegt haben könnte. Wie aus dem Fachartikel hervorgeht, könnte es sich um ein Mosasaurier-Ei handeln. Weitere Anzeichen dafür fanden die Forscher in der Nähe des Funds - dort entdeckten sie Skelettreste eines Mosasaurus.