US-Wissenschaftler haben bei der Suche nach einem Medikament gegen das neuartige Coronavirus erfolgversprechende Ergebnisse präsentiert. Sie führten eine klinische Studie mit dem antiviralen Mittel "Remdesivir" durch, wie der Spiegel berichtet. Das Medikament hatte laut dem "Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten" einen "klaren, signifikanten, positiven Effekt" auf die Erholungsdauer der erkrankten Menschen. Die Patienten erholten sich mit der Einnahme um 30 Prozent schneller. Covid-19 - das sind die Symptome und der Krankheitsverlauf.

Die klinische Studie wurde mit insgesamt 1063 Covid-Patienten aus USA, Europa und Asien durchgeführt. Eine Gruppe bekam das, vom Unternehmen "Gilead" gegen Ebola entwickelte Mittel "Remdesivir". Die andere Gruppe bekam ein Placebo. Die behandelten Patienten benötigten im Durchschnitt elf Tage bis sich ihr Zustand deutlich verbesserte. Das bedeutete, dass sie entweder keinen zusätzlichen Sauerstoff mehr benötigten, das Krankenhaus verlassen konnten, aber noch auf weitere Hilfe angewiesen waren oder nach der Entlassung in den normalen Alltag zurückkehren konnten. Die Menschen, denen das Placebo verabreicht wurde, benötigten dafür 15 Tage.

Ergebnisse machen Hoffnung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus

Die signifikanten Unterschiede in der Genesung konnten bei der Sterblichkeit nicht nachgewiesen werden. Die Patienten mit "Remdesivir" starben in acht Prozent der Fälle. In der Kontrollgruppe starben 11,6 Prozent der Patienten. Dieser Unterschied ist allerdings zu gering um zu beweisen, dass das Medikament dies verursacht, so die Wissenschaftler.

Was die Studie aber zeigt, ist, dass das Medikament das neuartige Coronavirus "aufgehalten" könnte, sagte der Immunologe Fauci, der den US-Präsidenten Trump im Vorgehen gegen das Virus berät. Man müsse aber die vollständigen Ergebnisse abwarten, sagte Epidemiologe Peter Horby von der Oxford Universität in Großbritannien. Wenn sich diese Ergebnisse aber bestätigen, wäre das ein "fantastisches Ergebnis und eine großartige Neuigkeit im Kampf gegen Covid-19."

Das Mittel Remdesivir soll verhindern, dass sich Viren im Erbgut mithilfe menschlicher Zellen vermehren und sich so im Körper ausbreiten. Der Wirkstoff wird im Kampf gegen Ebola, Marburg, Mers und Sars vom Pharmaunternehmen Gilead getestet. Eine Zulassung hat das Medikament aber bislang noch nicht. Die positiven Ergebnisse in der Anwendung gegen die Lungenkrankheit könnten aber nun dazu führen, dass die Behandlung auf weitere klinische Studien ausgeweitet werden.

Wenig Zweifel an schneller Zulassung des Medikaments

Die US-Aufsichtsbehörde FDA ist bereits mit dem Unternehmen Gilead über eine Zulassung für Patienten in Krankenhäusern im Gespräch, so die NIAID. Eine formelle Zulassung des Medikaments dauere jedoch noch wesentlich länger und erfordert weitere Studien. Trump sagte, dass die FDA so schnell wie möglich über eine Zulassung entscheiden solle. Auch nach Ansicht deutscher Experten sind die Ergebnisse der US-Studie ausreichend belastbar. Clemens Wendter, von der Münchner Klinik Schwabing äußerte sich beispielsweise, "Somit sind wesentliche Endpunkte der Studie erreicht worden, so dass an einer raschen Zulassung der Substanz aus meiner Sicht wenig Zweifel bestehen dürfte." Ursprünglich wurde der Wirkstoff Remdesivir gegen Ebola entwickelt.