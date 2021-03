Wegen zuletzt wieder steigender Corona-Zahlen will die Regionalregierung Mallorcas die erst vor kurzem wieder geöffneten Innenräume von Cafés, Restaurants und Kneipen schließen. Die Maßnahme solle noch diese Woche umgesetzt werden, schrieb die deutschsprachige "Mallorca-Zeitung" am Montag (22.03.2021).

Die Zahl der Neuansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid vom Montagabend auf 26,45. Vergangene Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch unter 20 gelegen. Im Vergleich zu Deutschland ist das ein immer noch relativ niedriger Wert.

Mallorca reagiert auf steigende Corona-Zahlen: Das ändert sich für Urlauber

Über das Wochenende wurden nach Behördenangaben fast 8000 Einreisende aus dem Ausland auf dem Flughafen der Insel kontrolliert, die meisten waren Urlauber aus Deutschland. Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben.

Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert. Deswegen standen bei den Beratungen von Bund und Ländern am Montag Forderungen nach einer Wiedereinführung der Testpflicht und auch nach einer Wiedereinführung der Quarantäne im Raum.

Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs einigten sich schlussendlich auf eine generelle Testpflicht für alle Flüge aus dem Ausland nach Deutschland vor dem Abflug. Deutsche Fluggesellschaften wollen Mallorca-Rückkehrer selbst auf Corona testen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Montagabend. Der Deutschen Presse-Agentur wurde dies in Regierungskreisen bestätigt.

Testpflicht für deutsche Reiserückkehrer

Die Zeitung nannte die Fluggesellschaften Tui, Condor, Eurowings und Lufthansa, die noch auf der Insel testen wollten. Es werde nun nach Örtlichkeiten gesucht, es gehe um bis zu 40 000 Rückkehrer zu Ostern. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe sich in den vergangenen Stunden massiv dafür eingesetzt, dass die Fluggesellschaften testen. Der Präsident des deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig, sowie Europas zweitgrößter Reisekonzern DER Touristik begrüßen die Entscheidung des Corona-Gipfels, auf Tests anstatt einer erneuten Quarantänepflicht für Reiserückkehrer zu setzen.

Auch bei der Einreise nach Mallorca muss ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden vorgelegt werden. Laut Angaben der "Mallorca-Zeitung" seien am vergangenen Wochenende insgesamt 121 Reisende, bei denen es Unstimmigkeiten mit ihrem Einreiseformular, einem zweiten Test unterzogen worden. Keiner davon sei positiv ausgefallen, schrieb die Zeitung.

Wie Merkel ankündigte, wird die deutsche Bundesregierung die Entwicklung der Pandemie auf der Lieblingsinsel der Deutschen genau beobachten. "Es gab ja auch erste Informationen, dass dort die brasilianische Mutante aufgetaucht ist. Das wird etwas sein, was wir sehr genau untersuchen", so die Kanzlerin in der Nacht zum Dienstag (23.03.2021). Sie appellierte darüber hinaus nochmals an die Bürger, "dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr."