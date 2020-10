Seit Juni 2020 herrscht in Venezuela ein Wechselbad der Gefühle. Woche für Woche wird der einst beschlossene Lockdown erst aufgeweicht und in den folgenden Tagen wieder radikal zurückgesetzt.

Präsident Nicolas Maduro ringt darum, ein positives Bild von sich in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Beispielsweise verkündete er am Sonntag (25. Oktober 2020) in einer Rede, dass ein hochwirksames Mittel gegen das Coronavirus entdeckt wurde. Dabei handle es sich um ein Molekül mit der Bezeichnung "DR-10". Es habe den großen Vorteil, dass es keine Nebenwirkungen verursache, so Maduro.

Corona-Medikament: WHO mit klarer Ansage

Eine sechsmonatige Studie sei durchgeführt worden, um das "Wundermittel" zu testen. Das staatliche Forschungsinstitut "IVIC" führte diese durch. Das Molekül sei bereits unter anderem zur Behandlung von Hepatitis C, Ebola und humanen Papillomviren eingesetzt worden. Bei der "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" habe man bereits ein Antrag auf Zulassung zur Behandlung gestellt.

Die "WHO" teilte jedoch erst kürzlich mit, dass zahlreiche Testreihen ergeben hätten, dass keines der potenziellen Corona-Medikamente, die von Forschern weltweit entwickelt wurden, Wirkung gegen "Sars-CoV-2" zeigte. Unter den getesteten Mitteln war unter anderem das Mittel "Remdesivir", dass zuletzt in den USA zugelassen wurde.

Zuletzt vermeldeten Wissenschaftler, dass ein anderes Corona-Medikament gefunden worden sei. In einer Studie testeten sie es: Die Sache hat allerdings einen Haken.

tu/dpa