Dänemark definiert Covid-19 künftig nicht mehr als eine Pandemie, die in einem hohen Grad die Gesundheit der Bevölkerung bedroht. Gesundheitsminister Magnus Heunicke erklärte am Freitag, die Pandemie sei unter Kontrolle. "Wir haben rekordhohe Impfraten. Daher können wir zum 10. September einige der Sonderregeln, die wir im Kampf gegen Covid-19 einführen mussten, fallen lassen."

Für die Dänen bedeutet das, dass sie keinen Corona-Pass mehr vorzeigen müssen, wenn sie Restaurants, Nachtclubs oder größere Veranstaltungen besuchen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss schon länger nicht mehr getragen werden. Das ist die aktuell europaweit wohl umfassendste Aufhebung von Corona-Restriktionen. Die kommt jedoch nicht von ungefähr: In Dänemark sind 80 Prozent der Bevölkerung im Alter über zwölf Jahre voll geimpft. Die Infektionszahlen sind - nach Angaben des Spiegel - trotz der bisherigen Lockerungen nicht höher als in anderen Ländern. Am Mittwoch (01.09.2021) befanden sich landesweit 21 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation.

Trotz weniger Einschränkungen: Pandemie in Dänemark noch nicht überstanden

Heunicke warnte jedoch, dass die Pandemie nicht überstanden sei. "Die Regierung wird nicht zögern, schnell zu handeln, wenn die Pandemie wieder wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft bedroht."

Der Virologe Viggo Andreasen und seine Kollegen haben die möglichen Folgen der aktuellen Öffnungspolitik bereits ausgerechnet, wie der Spiegel berichtet. Für den anstehenden Winter rechnen sie mit 700.000 Neuinfektionen, die zu etwa 21.000 Krankenhauseinweisungen führen werden. Am Ende könnten etwa 700 Corona-Tote zu Buche stehen." Diese Zahlen sind weniger dramatisch, als es klingen mag", sagt der Gesundheitsexperte. Im schlimmsten Fall erreichten die Krankenhäuser knapp zwei Drittel der Auslastung des vergangenen Jahres. Das Problem sei nur, dass diese Situation über Wochen anhalten werde, erklärt Andreasen.

Dänemark war mit seinem Corona-Kurs lange eine Art Kompromiss zwischen dem strengen Deutschland und Schweden, das im Umgang mit dem Virus einen relativ lockeren Weg eingeschlagen war. Nichtsdestotrotz war es die dänische Regierung, die als eine der ersten in Europa bereits im März 2020 einen strickten Lockdown anordnete.

Erst strenger Lockdown, jetzt weitgehende Öffnungen - führt die dänische Corona-Strategie zum Erfolg?

Obwohl der das gesellschaftliche Leben weitgehend lahmlegte, gab es damals auch Beschränkungen, von denen die Verantwortlichen absahen: "Die Regierung hat auf Einschränkungen verzichtet, die die Dänen nicht akzeptiert hätten, wie etwa das Recht, in die Natur zu gehen. Vertrauen spielt dabei eine große Rolle", zitierte der Spiegel die Virologin Lone Simonsen. Ihr Land war also nicht nur in Sachen Lockdown ein europäischer Vorreiter, sondern ist es mit der aktuellen Strategie auch, was die Rückgabe von Freiheiten angeht.

Im Gegensatz zu den dänischen Regeln fallen die neuen Corona-Maßnahmen in Bayern streng aus. Nichtsdestotrotz sprach Ministerpräsident Markus Söder auch hier kürzlich einige Lockerungen aus.