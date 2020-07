Corona-Urlaub auf Mallorca: Was erlaubt ist

Mallorca-Urlaub mit Maskenpflicht

Erste Strände geschlossen

Alle wichtigen Informationen im kompakten Überblick

Mallorca ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Auch im Sommer 2020 wollen wieder Millionen Touristen dort ihre freie Zeit genießen - selbst in der Corona-Krise.

Update vom 21.07.2020: Mallorca schließt erste Strände und erhöht Bußgelder

Nachdem vor mehr als einer Woche wieder die Maskenpflicht auf der spanischen Urlaubsinsel eingeführt wurde, mussten nun aufgrund der Corona-Pandemie erste Strände wieder geschlossen werden. Dies berichtet das Mallorca Magazin.

In Cala Molins, einer kleinen Bucht im Norden Mallorcas, musste am Wochenende ein Strand geräumt werden. Der auch im Norden gelegene Strand "Playa Formentor" habe ebenfalls fast schließen müssen. Grund dafür seien zu hohe Besucherzahlen und das damit verbundene Infektionsrisiko gewesen. Ähnliches gelte für die Strände unweit der Hauptstadt Palma de Mallorca.

Das Mallorca Magazin berichtet außerdem von neuen Bußgeldern in Höhe von 25 bis 100 Euro bei Verstoß gegen die Maskenpflicht. Bisher soll es lediglich eine mündliche Verwarnung gegeben haben.

Update vom 13.07.2020: Mallorca mit weitreichender Maskenpflicht - auch im Freien

Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist am Montag wegen der Corona-Pandemie tatsächlich die bereits angekündigte (siehe unten), weitgehende Maskenpflicht in Kraft getreten. Ein entsprechendes Dekret wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Damit folgen die Behörden dem Beispiel Kataloniens und der Extremadura. Dort ist das Tragen einer Maske über Mund und Nase praktisch überall außerhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht, auch dann, wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Personen gewahrt werden kann. Auch andere spanische Regionen bereiten eine solche Maskenpflicht vor.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert demnach ein Bußgeld von 100 Euro. In den ersten Tagen soll es jedoch zunächst nur Ermahnungen geben. Die Behörden hatten allerdings einige Ausnahmen angekündigt. Am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der Natur außerhalb von Ortschaften dürfe die Maske abgenommen werden, hieß es. Andere Bestimmungen und Regelungen gelten weiterhin.

Am Partystrand Ballermann hatten am Freitag Hunderte Touristen für Empörung gesorgt, die am Freitagabend unter Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen feierten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich mit Blick auf die Berichte aus Mallorca besorgt. «Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird», sagte er in Berlin.

Update vom 10.07.2020: Corona-Urlaub - Maskenpflicht auf Mallorca

Auf Mallorca gilt eine Maskenpflicht. Konkret bedeutet das, dass Reisende im öffentlichen Raum dazu verpflichtet sind, einen Mundschutz zu tragen. Eine Ausnahme gilt, falls es möglich ist, den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. In Geschäften, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss also ein Mundschutz getragen werden. Am Freitag (10. Juli 2020) will die Regierung der Balearen nun jedoch eine Gesetzesverschärfung beschließen. Diese sieht vor, dass überall im öffentlichen Raum eine Maske getragen werden muss - unabhängig vom Mindestabstand. Auf diese Weise will die Regierung für die Corona-Pandemie sensibilisieren.

Die Regelung soll für alle Inseln der Balearen-Gruppe gelten, sprich: Neben Mallorca ist auch Ibiza, Menorca und Formentera von der Maskenpflicht betroffen. Das berichtet unter anderem die Mallorca Zeitung.

Bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ist eine Strafe von 100 Euro fällig. Am Strand gilt dabei eine Ausnahme: Dort muss keine Maske getragen werden. Dasselbe gilt bei sportlichen Aktivitäten.

Alle grundsätzlichen Corona-Regeln zum Urlaub in Spanien finden Sie hier.

Erstmeldung vom 04.06.2020: Mallorca startet in die Corona-Urlaubssaison

Nach dem Abflauen der Corona-Krise sollen deutsche Touristen als erste ausländische Urlauber ab Montag wieder nach Spanien einreisen dürfen. Zunächst nur 6000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und auf andere Baleareninseln, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behördenkreise.

Deutschland sei ausgewählt worden, weil die epidemiologische Lage dort sehr gut und ähnlich wie auf den Balearen sei, hieß es. Eine zweiwöchige Quarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen.

Spanien-Urlaub trotz Corona-Krise: Was ist möglich?

Ganz Spanien, das von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden war, will sich erst gut zwei Wochen später für ausländische Touristen öffnen. Das Pilotprojekt auf den Balearen soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben. Man wolle prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem an den Flughäfen und in den Hotels funktionieren, hieß es. Einzelheiten wolle die Regionalpräsidentin Francina Armengol am Dienstag bekanntgeben, hieß es.