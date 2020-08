Madrid vor 1 Stunde

Covid-19-Pandemie

Rauchverbot in der Öffentlichkeit: Spanien verschärft Corona-Regeln

Die Corona-Fallzahlen in Spanien steigen weiter an. Deshalb verschärft die Regierung nun die Maßnahmen. Ein Rauchverbot im öffentlichen Raum wurde beschlossen: Allerdings ist Rauchen in der Öffentlichkeit weiterhin unter einer Bedingung möglich.